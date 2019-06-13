打击“号贩子”需组合拳
廖卫芳
近日，因“号贩子”整治不到位，北京市卫健委约谈3家医院负责人，要求这些医院切实履行主体责任、坚决做好整改。
一直以来，“号贩子”通过多种非法手段，获取专家医生诊疗号源，并加价转让牟利，从中获取高额利润。这种不法行为，不仅严重扰乱了医院正常就诊秩序，破坏了公平就医环境，还严重损害了广大患者获得医疗服务的公平权利。
“号贩子”现象的症结，在于医疗资源配置不合理，就医分级分流不科学。要解决这个问题，必须从医疗资源配置入手，改变目前优质医疗资源过度集中状况，逐步建立科学的分级医疗制度，满足患者多元化的医疗需求。
首先，要建立健全内部管理机制。医院要建立并完善相关的内部管理制度，通过织密一系列的“防护网”，让“号贩子”没有“生存空间”。其次，要实施严厉惩处机制。要对“号贩子”采取“零容忍”态度，并加大惩处力度，提高违法成本。同时，要建立“黑名单”制度，将“号贩子”列入“黑名单”，使其为自身不法行为付出沉重的代价，从而倒逼其遵规守法。当然，还需严厉打击医院内部人员与“号贩子”里应外合的不法行为。只有打出“组合拳”，才能有效打击“号贩子”，切实维护广大患者的公平就医权利。
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