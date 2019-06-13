二三级医院推行“一医一患”

在垂杨柳医院诊疗区，门诊科室门前设置了醒目的“一医一患”标识牌。（记者 方非摄）

医用耗材联动综合改革即将启动，本市将同步改善医疗服务行为，包括二、三级医院推行诊室内“一医一患”诊疗模式，增加儿科紧密型医联体医院等。

“一医一患”避免“推门就进”

就诊时，常见“推门就进”的患者，甚至好几位患者和家属围在诊室中。

患者刘女士就遭遇过尴尬，“当时，我在皮肤科就诊，医生检查需要我脱掉衣服。结果我刚解开几颗扣子，一个男患者突然就推门进了诊室，真是把我吓一跳。”

医生也很无奈，“常常是我正在给患者检查，却不断被其他患者的各种问题打断。”一位三甲医院的医生说，“不仅医生诊疗效率降低，严重的还可能造成误诊。”

作为医耗联动综合改革“一改善”的配套医疗服务改革措施，本市将逐步在二、三级医院推行医患双方诊室内一对一服务，由医疗机构负责疏导门急诊秩序，保护患者隐私，提高医患之间有效沟通的时间。目前，该措施已在本市部分医院逐步推行。

在垂杨柳医院二层门诊，每一间诊室门上都贴着“一医一患”的标识。“这种模式让我觉得踏实，可以没有任何顾虑地跟医生沟通病情”，血液病患者杨先生说，“像痔疮这种病，如果诊室里有其他人，我就特别不好意思和医生说。”

“‘屏蔽’了各种干扰后，医生的诊疗效率明显提高了。”垂杨柳医院血液科主任叶芳说，一些患有严重疾病的患者心理负担很重，不愿意让别人知道自己的病情。“一医一患”的模式让这些患者更放心地跟医生沟通病情。尤其在泌尿科、妇科和传染性疾病等科室，患者对隐私保护的需求更高。

该院门诊分诊台的护士还会和安保人员一起巡查，维持“一医一患”秩序。

5家医院加入儿科紧密型医联体

去年，本市启动紧密型儿科医联体建设，以解决儿童专科医院人满为患等问题，方便患儿就近就医。北京儿童医院世纪坛诊疗中心、首都儿科研究所朝阳诊疗中心和北京儿童医院天坛诊疗中心相继开诊。北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院派驻儿科主任及业务骨干到北京天坛医院、北京世纪坛医院和北京朝阳医院，提升综合医院儿科医生诊疗能力，使周边居民在家门口就能享受到优质儿科医疗服务。

昨天，市卫健委新闻发言人高小俊透露，6月30日前，本市将增加清华长庚医院、同仁医院亦庄院区、垂杨柳医院、石景山医院、良乡医院作为儿科紧密型医联体成员单位，方便患儿就近诊治。另外，本市还帮助区级医院发展壮大儿科诊疗能力，并计划将儿科紧密型医联体的模式逐步推广到区属二级医院，真正实现儿科优质资源下沉到基层。

处方前置审核覆盖三级综合医院

药品剂量错误、用药与症状不符、跨科室重复用药……这些不合理处方，可能损害患者健康。为提高处方合格率，首都医科大学附属朝阳医院在全市率先开展处方前置审核，只有药师“点头”后，处方才能到达患者手中，才能进入缴费、取药环节，没有通过审核的处方，无法缴费、取药。

市卫健委透露，截至目前，中日友好医院、北京大学人民医院、宣武医院、朝阳医院、北京友谊医院、北京儿童医院等已实现了处方前置审核。年底前三级综合医院将全部实现处方前置审核。此外，北京所有三级公立医院已将各项医疗费用增长情况纳入医院管理台账，执行北京市医疗服务项目价格政策，进行价格公示。（记者 刘欢）