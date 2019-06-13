前4个月千人口献血率北京领跑

6月14日是世界献血者日。昨天，北京红十字血液中心透露，今年1至4月，北京市无偿献血人次数、采血量较去年同期分别增长20.1%和20.8%，千人口献血率17.3，位居全国第一。

作为全国医疗资源最集中的城市，北京的医疗机构承担了全国大量疑难复杂疾病的医疗救治任务，临床用血需求量非常大。据统计，北京去年一年累计献血量为59.4万单位，累计献血35.3万人次。

今年1至4月，北京市无偿献血人次数、采血量较去年同期分别增长20.1%和20.8%，千人口献血率17.3，全国第一。去年1月1日至今年5月30日，本市还向河北、山西、辽宁、湖北、上海、安徽等省市调出红细胞类14702单位，单采血小板1962治疗量，血浆654单位，其中对口支援西藏自治区红细胞2622单位，血浆654单位。

本市积极推进团体献血，去年北京市组织单位团体献血达到10.2万单位，同比增长37.6%，达到近十年来的最高水平。

目前，本市无偿献血70%以上都来自于全市各个街头献血点，本市积极增加和优化献血网点布局，调整、优化了原有的重在商业中心、电子文化市场和中心城区选址建点的传统模式，加强了在交通枢纽、旅游景点、新兴城区增设固定采血点，春节公园庙会、大型活动等地点也设置临时采血点。目前，本市无偿献血点已达70余个。今年1月，市卫健委联合市编办、市发改委和市财政局等印发《北京市血站设置规划（2018年—2025年）》，本市将新增7个血站，不晚于2020年投入使用和运行。

本市还建立起采供血机构和29家主要用血医院参与的信息监测和工作调度机制，精准掌控全市每种血型的血液采集、供应、库存和重点单位、重点人群用血情况，及时研判形势，加强工作调度，保障全市血液供应总体平衡和重点人群用血需求。（记者 刘欢）