协同养老，京津冀可先行先试

以京津冀为试点，探索跨地区的资源共享和利益协调机制，以建立符合中国国情和三地实际的养老服务协同发展模式，将对我国未来区域和城市群的发展经验探索和发展模式创新起到十分重要的引领和示范作用

京津冀区域的人口老龄化是躲不开、绕不过的现实难题，按照区域统筹的思路寻求养老服务资源配置成为现实所需。

一方面，京津地区养老需求旺盛、政府投入较大、政策法规完善、市场环境较好，但是高房价、高地价和高人力成本降低了消费能力、抑制了市场需求；另一方面，河北房价、地价相对较低，劳动力资源丰富，在发展养老产业方面具有成本优势。借助京津的市场需求，发展河北的养老服务产业，不仅可以加大养老服务供给，满足京津地区的养老需求，同时能够极大地推动河北服务业的快速发展，推动河北产业结构升级，形成新的经济增长点。以京津冀为试点，探索跨地区的资源共享和利益协调机制，以建立符合中国国情和三地实际的养老服务协同发展模式，将对我国未来区域和城市群的发展经验探索和发展模式创新起到十分重要的引领和示范作用。为此建议：

加强三地养老服务协同发展的顶层设计，进一步明确京津冀养老工作协同发展的目标和原则，健全三地区域工作协作协商机制，加强在立法、政策、制度、规划上的统筹，在土地、人力、资本、技术等要素市场的建设和协同上取得实质性突破，在社保制度、医保制度、长期护理保险制度、养老人才职业体系制度、老年人权益保护制度、社会建设制度等方面为国家层面的立法、战略规划和制度设计提供先行先试的参考案例。

推动三地医养结合机制的建立。医养结合是养老服务的关键。建议由国家卫计委牵头负责，及早解决医师异地执业、医保结算等难题；出台相关扶持政策，鼓励三地通过共建养老医疗机构、推动养老院和护理院的对接等方式，充分利用北京医疗资源优势，加强三地医疗机构之间的合作，推动医养结合机制的建立，为全国和其他区域提供示范经验。

推动三地养老人力资源有效配置。人力资源供给不足是当前制约养老行业发展的重要问题；建议国家有关部门牵头，以京津冀区域为先行试点，研究制定分级管理为基础的梯度养老行业职业资格体系，加强养老护理人才培养、使用、福利待遇等方面的政策保障；完善养老产业人力资源政策；充分利用京津冀区域教育资源丰富的优势，设立养老护理专业、开办养老护理学院，构建养老产业职业教育体系。

推进三地智慧养老产业体系建设。积极探索“科技+”的产业发展模式，打造养老创业创新基地和孵化器，培育智能化养老产品、为老助老辅具等；推进智慧养老数据、信息和接口的统一，形成大数据平台，助推智慧养老产业发展。

完善三地养老服务标准体系。以“一地认证，三地认可”为目标，实现养老机构设施、服务和管理标准、老年照护需求评估标准和评估结果的互认互通；建立联合执法、异地处罚及时通报等机制，实行信息互通互联和统一协调监管制度；统一统计口径，明确统计范围，健全指标体系，建立共享数据平台，共建养老服务领域统计制度。

打造三地一体化养老服务市场。以公平开放市场为目标，制定区域内产业资本和品牌机构进入当地养老市场的指导意见；积极探索三地政府共同设立养老产业发展和并购引导基金，推动民间资本进入养老产业；广泛探讨公益众筹和股权众筹等多种方式，推动并规范金融资本与养老产业的结合。

（作者为全国政协委员、北京市科学技术协会常务副主席）

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 18 版）