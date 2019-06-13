全国女性卵巢保护与抗衰促进工程启动

人民网北京6月13日电 （记者王君平） 全国女性卵巢保护与抗衰促进工程启动仪式暨北京妇产学会内分泌分会成立大会，日前在首都医科大学附属北京妇产医院举行。专家呼吁：“省点钱少做美容，花点钱保护卵巢！”

近年来，人工流产、反复流产率明显上升，年龄也越来越年轻化。无论是药物人工流产还是手术人工流产，都会对卵巢功能造成影响，导致女性妇科内分泌疾病的发生，进一步影响女性的生殖功能以及身心健康。尤其是手术人工流产，术后20%出现卵巢功能障碍，主要表现为不排卵、黄体功能不全。因此，尽早向年轻女性传播卵巢保护意识变得极其重要。

北京妇产医院内分泌中心主任阮祥燕表示，卵巢早衰患者约40%以上，因良恶性疾病治疗所引起，严重影响到女性的生育能力，早绝经还可导致多种慢性病的过早发生，早死的风险明显增高，年轻女性生殖保护刻不容缓。

阮祥燕指出，目前女性生育力保护的方法主要有胚胎冻存、卵母细胞冻存、卵巢组织冻存、药物抑制卵巢的卵泡发育、卵巢移位手术等。卵巢组织移植成功后恢复生育的能力，恢复卵巢的内分泌功能。冻存卵巢组织移植技术是针对患有癌症的女性在做放疗或化疗前切除部分卵巢组织冷冻保存后,在放疗和化疗结束，癌症临床“痊愈”后再移植到患者体内, 以保留其生育功能和恢复卵巢的内分泌功能。

中国医师协会创会会长殷大奎表示，卵巢功能异常引起的妇科内分泌疾病在妇科疾病总人数比例高达40%-60%，社会需求极大，目前全国妇科内分泌科室的学科建设与发展不平衡，仅有少数各类省部级医院(含专科医院)的医疗机构设立妇科内分泌科室，但大多数区级与民营医院还没有妇科内分泌相关科室的设立,而且专业医生数量过少，并且专业医生还普遍存在对以卵巢功能异常引起复杂的妇科内分泌疾病的诊疗不规范，无法满足日益增长的社会需求。

据了解，全国女性卵巢保护与抗衰促进工程由国际妇科专家阿尔弗雷德?奥托?缪克（Alfred O.Mueck）博士和北京妇产医院内分泌中心主任阮祥燕牵头实施；中国抗衰老促进会、北京妇产学会、北京妇产医院等多家单位联合发起。旨在通过医学学术交流、巡讲、培训、宣教等方式对医务工作者、癌症患者、年轻女性等群体传递卵巢保护前沿医学技术和普及科学知识。