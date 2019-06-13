医生往往都建议脂肪肝患者低脂饮食，那是否只要一直吃素就不会得脂肪肝呢？答案是否定的，脂肪肝并非高脂饮食者的“专利”，只吃素食的人也会是脂肪肝的“候选人”。

素食可导致营养不良性脂肪肝。通俗来讲，素食就是尽量不吃主要含脂肪及蛋白质的肉类、油脂类食物，主要吃谷物、豆类、蔬菜、水果。而人体每日所需要的营养成分比例是不变的，碳水化合物占55%~65%，蛋白质占10%~15%，脂肪占20%~30%，缺一不可。只吃素食会导致营养摄取不均，出现蛋白质不足或氨基酸摄入种类不平衡等情况。机体缺乏合成载脂蛋白所必需的氨基酸，会影响肝脏的脂代谢，导致脂肪在肝脏大量堆积，即形成脂肪肝。进食一定量含有脂肪的食物不仅有助于延长饱腹感，可减少热量持续摄入，还利于机体吸收身体必需脂肪酸和脂溶性维生素，如维生素A、D、E、K等。

素食同样可以导致高热量性脂肪肝。由于少油腻，素食者更容易感到饥饿，人体的消化系统就会刺激机体吃更多的白米饭、面包、饼干等食物来增加饱腹感。碳水化合物虽非肉类，但热量也不少，如摄入超过人体日常所需，就会变成大量葡萄糖，肝细胞便会将其转化成脂肪贮存在肝脏内，从而形成脂肪肝。

预防脂肪肝，不能单纯靠吃素，而要限制总热量的摄入。不科学的吃素往往适得其反。远离脂肪肝的诀窍就是“管住嘴迈开腿”，控制体重，这个“管住嘴”绝不是盲目节食或只吃素食，而是均衡、合理的膳食搭配；而“迈开腿”则需要科学的运动。▲