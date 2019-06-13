婴幼儿照护服务体系需做好四个“服务”

2019年4月19日国务院办公厅印发的《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》明确提出，到2025年，基本建成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系。托育服务体系建构是一项复杂的系统工程，目前尚处于探索阶段。只有明确并做好“四个服务”，才能构建并逐渐完善具有中国特色的家庭照护、市场化运作、福利性与公益性相结合的服务体系，进而激发“托育服务红利”。

“为谁服务”：明确服务对象

“为谁服务”是需求侧的问题, 是服务体系建构的前提条件。一是把握需求现状，预测变动态势。全面两孩政策情境下，婴幼儿的存量和增量、总量分别是多少？未来3年、5年、10年内，潜在和真实需求如何变动？有需要的家庭对社会化服务有何具体要求？不同年龄、地区婴幼儿的服务需求是否有别？综合年龄、时间和地区维度，对未来托育需求进行多情境预测，精准掌握现在和未来的需求特征。二是分析供需矛盾。把握当前托育服务供给现状，评估服务供需匹配状况。通过对现有托育服务机构类型与规模的调查和系统分析，了解其生存状态与主要困境；从托育数量、结构、质量及人群视角出发，厘清托育服务供需缺口大小、服务供给结构失衡状况，对供需矛盾做到心中有数，并基于此而建构托育服务体系。

“谁来服务”：明确服务主体

“谁来服务”是供给侧的问题，是托育服务体系发生效用的关键点。坚持多渠道发展的方针，形成多元一体、立体分层、性质多样、灵活便捷的体系格局，满足多样化的托育需求。一是政府示范。政府是“服务者”，以普惠性机构兜底托育服务，为其他主体提供引领示范。二是市场扩面。以“供需关系”调节托育服务市场供给，通过竞争增强体系活力、优化服务。三是社会补充。企事业单位和非营利组织以自建自营、企社联合等多种形式，提供婴幼儿照料服务。四是家庭主体。《指导意见》的一个基本原则是，“家庭为主，托育补充”，并为家庭提供一系列的政策和实际支持。五是社区依托。以社区为平台，吸纳多方力量，既直接提供托育服务，也作为居家服务的提供者，指派专业人员上门为婴幼儿提供专业化、菜单式或组合式的服务。

“服务什么”：明确服务内容

“服务什么”是供需匹配问题，是满足托育服务需求的核心。一是提供差异化服务。0~1岁、1~2岁、2~3岁之间的差别各不相同，须基于年龄差异及特征，为他们分别提供差异化的生活料理、习惯养成、安全保障等服务，保障每个入托婴幼儿健康成长。二是保教融合。保育是婴幼儿的基本需求，但随年岁的增长而适度调整保、教比重：1岁前的孩子必然以保育为主；随着年龄增长，2岁后尤其是2岁半后，增加教育内容，开拓思维、增强学习能力，培养良好的学习习惯。三是注重婴幼儿长期发展。婴幼儿是个体社会化的始点，是人格养成和品行塑造的关键期。应致力营造健康、积极、向上的社会化环境，训练同伴关系及其互动合作，获得归属感、安全感、稳定感和幸福感。

“怎么服务”：明确服务模式

“怎么服务”也是供需匹配问题，是服务的具体呈现形式，也是实现婴幼儿福利最大化的基础。一是全日制。孩子白天入托，晚上回家；也可是寄宿性服务。二是半日制，既给家庭照护者提供“喘息”服务，缓解家庭照顾负担，也满足家庭对专业化保教服务的需求。三是临时托管，为部分家庭提供短期、集中或周期性的保教服务，形式多样，包括以社区为平台的服务中心和单位托儿所提供的灵活服务，“因地制宜”。四是家庭“邻托”。小而精，经济实惠，灵活便捷；若管理得善，则孩子安全、家长安心，满足孩子自由成长的需要。在发达国家，对“邻托”的建立、保育员资格的审查、场地安全性的评估等都有明确标准，可参考。