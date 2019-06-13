四川医院明年卫生厕所全覆盖
近日，四川省卫生健康委、中医药管理局联合印发《四川省医疗卫生机构厕所整洁专项行动方案》，提出到2019年年底，各级各类医疗卫生机构厕所全面达到干净、卫生和整洁的标准；到2020年年底，卫生厕所基本实现全覆盖。
《方案》要求，全面开展医疗卫生机构存量厕所调查摸底，明确需要升级改造的厕所数量和布局。有专门人员定期巡查、维护、保养厕所设施设备，发生故障及时维修。急诊区及住院病房厕所内设置应急呼叫设施，设置老年厕位报警系统。（记者喻文苏）
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