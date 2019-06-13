河南拉网排查感染防控
近日，河南省召开医疗系统感染防控工作视频会议，要求将感染防控融入诊疗活动的全过程、全环节、全要素，做到感控风险早识别、早干预。同时，该省组织开展拉网式排查感染防控整治工作。
会议要求，各级卫生健康行政部门要加强对辖区内医疗机构的日常监督、管理和指导，将医院感染管理工作作为一票否决项纳入医疗机构等级评审、绩效考核、评优评先等工作，认真查找本地、本单位医院感染预防与控制工作中存在的风险、问题和薄弱环节，结合实际制定切实可行的整改措施。（记者李季）
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