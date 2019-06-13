别把“爱自己”等同于“多消费”

我们很容易把高消费等同于高配，把爱自己约等于消费。而真相是，我们的很多钱，买了很多不该买的东西。高配人生是一种生活方式，而不是一种消费方式。“断舍离”不是让你不再购买，而是拥有你真正需要的。

不知道从什么时候开始，节日开始和“买买买”紧密挂钩。每到节日，我们第一时间想的不是和朋友、家人聚聚，而是买买买：哪家APP优惠最多，哪个牌子打折最厉害；好姐妹一定要拼过团，友谊才算过硬；聊天也常常围绕在对商品的探讨上：“有什么好用的要给我安利哦。”

电影《搏击俱乐部》有段台词：“广告诱惑我们买车子，买衣服，于是我们拼命工作，买我们不需要的狗屎。”

可是不买，怎么犒劳辛苦的自己？于是我们把爱自己约等于消费。最可恶的是这句话：“钱并不是真的花掉了，只是换一种方式，陪伴在我的身边。”而真相是，我们的很多钱，买了很多不该买的东西。

经常听到有人说“低配人生”，大家唯恐避之不及。我们都希望在别人眼里是金光闪闪的，就好像商场里漂亮的水晶高跟鞋。我们很容易把高消费等同于高配。

可是在北京，有一对“奇葩”情侣，实现了从疯狂消费到零浪费生活的转变。女孩余元讲述她现在的消费观：“如果真的看中一件商品，我会想，家里有没有什么东西可能替代它？它的质量和款式是不是耐用的？反复问自己之后，才会购买。”

很多人心里都有一个梦想——一个行李箱装满所有物品，想去哪里就去哪里。余元做到了：“现在，因为需要的东西少，真的想去什么地方，就直接把柜子里所有东西装进行李箱，1小时就能出发。”

这样的人生，谁敢说是低配？余元从出租屋搬到现在的家，只带走了十分之一的物品，却拥有了更加自在的生活。可是我们很多人都没有办法像余元那样，扔掉那么多物品。

有人说：改变生活有必要跟物品作对吗？那都是钱买来的呀。尤其是对于以节俭为美德的人，更是很难接受。

其实节俭，是要我们尊重物品，物尽其能。如果我们把物品看的比人还更重要，就失去了节俭的意义。比如有些老人家，舍不得丢掉剩饭剩菜，已经不新鲜了还是往胃里送，这不是节俭，这是不珍惜自己的身体。

我们又何尝不是呢？家里落满灰尘，即使星期天也懒得做饭而去叫外卖，家里堆积着许多买来就用过一次的物品……

试问：房间堆满了名牌包和衣服，就拥有高配人生吗？显然不是。高配人生是一种生活方式，而不是一种消费方式。“断舍离”不是让你不再购买，而是拥有你真正需要的，这才是高配人生的开始。

花点时间整理你的物品吧，开始寻找适合你的生活方式：删掉不再心动的微信联系人，你会收获真正的友谊；丢掉不合身的衣服，你会收获更美丽的你。（王敏）