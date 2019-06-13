甘肃卫健委等7部门将联合打击医疗乱象

“要重点严厉打击各类违法违规执业行为，特别是无证行医，欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗和消费等行为。严厉打击医疗骗保行为。严肃查处发布违法医疗广告和虚假信息的行为。”近日，在甘肃省卫生健康委、省网信办、省发改委、省公安厅、省市场监管局、省医保局、省药监局等7部门联合召开的全省医疗乱象专项整治行动视频会议上，甘肃省卫生健康委主任郭玉芬这样说。

会议要求，全省各地卫生健康等行政部门要联合制定本辖区实施方案，按照方案分工对辖区内医疗机构进行指导和监管，要实现辖区内医院全覆盖，其他类型医疗机构覆盖50%以上。对整治过程中发现的违法违规行为要依法依规坚决打击。要加强监督管理，把对社会办医疗机构的“放”与“管”有机结合起来。既鼓励民营资本在医疗、养老等民生领域投资兴业，又要加大对民营医院规范管理和监督检查的力度。各级卫生健康行政部门要针对不同类型民营医院，突出重点进行检查，检查覆盖率要达到100%。要建立长效机制，让社会舆论监督与规范制度约束有机结合起来。

据悉，此次专项整治行动为期一年，行动将对全省各级各类医疗卫生机构各类违法违规行为等进行严厉打击，进一步整顿规范医疗秩序，切实保障人民群众健康权益。（记者袁鹏）