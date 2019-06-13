援疆医生陶霞：患者眼中的“微笑天使”

作为第九批中央和国家机关、中央企业援疆干部，北京大学第一医院妇产科主任医师、副教授陶霞在新疆维吾尔自治区妇幼保健院（以下简称“自治区妇幼保建院”）工作的一年时间里，“守护边疆女性的健康”是她的追求。

陶霞主要从事妇科良、恶性疾病诊治，特别是妇科肿瘤的诊治。从2000年获北京大学医学部妇产科学博士学位，到2009年在美国德州大学M.D.安德森癌症中心完成博士后临床和科研工作，再到2017年7月援疆，陶霞始终坚守在临床和科研一线。“我接受组织安排前去援疆，感觉自己作为医者的初心始终未变，那就是让每位患者都得到最好的治疗。”陶霞说。

在患者眼中，陶霞就是她们的“微笑天使”。在自治区妇幼保健院，陶霞每周会带领妇科一病区的医生进行临床和教学查房。自治区妇幼保健院位于乌鲁木齐市二道桥地区，少数民族患者就诊比例高，为了更好地为她们进行诊治，陶霞在查房和专家门诊过程中请当地医生担任翻译。

援疆工作期间，作为自治区“两癌筛查”项目督导组专家，陶霞多次随工作组赴昌吉、哈密和吐鲁番等地基层妇幼保健院指导做宫颈癌筛查等妇科检查和管理工作。她还组织自治区妇幼保健院医疗团队3次进社区开展义诊活动和健康知识讲座，为社区居民提供妇女保健、孕期保健、优生优育、惠民政策等服务咨询。同时，陶霞还为自治区妇幼保健院引进了新项目——宫颈疾病多学科联合门诊，引进了新技术——子宫输卵管四维超声造影术，极大地提高了自治区妇幼保健院的临床诊治水平。

虽然陶霞的援疆工作2018年8月已经结束，但她一直有着强烈的使命感和援疆情结。2018年年底，自治区妇幼保健院有一例双胎输血综合征的孕妇，胎儿病情危急，陶霞协助联系北京大学第一医院胎儿医学方面的专家，及时转诊，为抢救胎儿争取时间。2018年12月22日到23日，受新疆维吾尔自治区卫生健康委员会委托，自治区妇幼保健院举办了“2018年自治区第二期住院医师规范化培训妇产科专业骨干师资教学技能培训班”。陶霞再次来到新疆，联合北京大学第一医院的教学专家，通过理论授课和工作坊等形式让很多人受益。目前，她仍和自治区妇幼保健院和继续援疆工作的援友们保持着密切的联系，关注着自治区妇幼保健院的发展和援疆工作。

多年的临床工作和社会公益宣教经历，让陶霞深感作为医生不仅要一对一为患者解除病痛，还要发挥健康倡导者的作用，告诉大家如何自我健康检测和预防疾病。2016年12月26日，陶霞创办了“守护女性宫颈健康”微信公众号，致力于向大众普及宫颈疾病预防和治疗的相关知识、心理健康疏导、宫颈疾病前沿进展追踪，告诉大家宫颈癌“可防可控”。陶霞说：“公众号团队成立之初，我们就有一个小小的心愿：要为降低我国宫颈癌的发病率做点什么。作为女性宫颈健康倡导之路上的亲历者和见证者，我们将葆有一颗坚持守护女性宫颈健康的初心，在人类消灭宫颈癌的全球化行动中继续砥砺前行。”

公众号团队成立两年多来，先后有50多位学生志愿者参与团队，发表8篇核心期刊文章和1篇SCI论著，参加国际会议交流4人次，参加国内会议交流9人次。截至今年3月31日，“守护女性宫颈健康”微信公众号共发表文章548篇，累计100余万字，阅读次数74万次。有一次出门诊，陶霞找出《轻科普（六）LEEP术？就像把苹果坏的地方旋掉一样的手术？》的文章，给术前病人讲解LEEP手术。一位当助手的进修医生看到说：“老师，从哪里找到这么好的图片，一看就明白了，以后，我也要用这里的文章给我的患者做术前宣教。”

援疆期间，陶霞把自治区妇幼保健院的栏目“大美新疆”也增添进了公众号，受到了社会各界的广泛好评。截至目前，“大美新疆”栏目刊发的系列文章共计79篇，有代表性的文章包括《像石榴籽那样紧紧抱在一起|建设美丽新疆，共圆祖国梦想》《一生援疆情 我从新疆回来》等。

自治区妇幼保健院的同事，第九批援疆专家林奇志多次在“守护女性宫颈健康”公众号留言，她写道：“和陶霞一起，全力以赴实现梦想。春风化雨润桃李，绿叶成荫映竹梅。”(记者 桂杰)