中国官方：严控公立医院数量 为社会办医留足发展空间
中国国家卫生健康委员会等十部委12日发布《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》。意见提出，社会办医疗机构(以下简称社会办医)是中国医疗卫生服务体系的重要组成部分，当前，应严格控制公立医院数量和规模，为社会办医留足发展空间。
中国国务院新闻办公室当日就促进社会办医持续健康规范发展有关工作召开了吹风会。
中国国家卫生健康委员会副主任王贺胜在会上表示，近年来，社会办医取得了长足进展。截至2018年底，社会办医疗机构数量达到45.9万个，占比46%；社会办医院数量达到2.1万个，占比63.5%。社会办医的人员、床位、诊疗量占比均保持稳定增长。
王贺胜指出，十部委发布的意见立足社会办医的定位和发展方向，在巩固和加强前期工作的基础上，又推出了一批鼓励支持政策：加大政府支持社会办医力度，各地在新增或调整医疗卫生资源时，首先要考虑由社会力量举办或运营有关医疗机构；简化准入审批服务，将社会办医纳入医疗服务和医疗质量管理控制及评价体系；完善医疗保险支持政策，鼓励商业保险机构与社会办医联合开发多样化、个性化的医疗保险产品。
中国医疗服务体系一直以来以公立医疗机构为主导，社会办医被认为是“后起之秀”。王贺胜表示，社会办医是公立医疗服务体系的有益补充。比如，随着中国人口老龄化加剧，康复、护理、医养结合服务需求将大幅增加，为社会办医提供了广阔的发展空间。另外，在一些紧缺专业领域，如儿科、精神科、妇产科等，社会办医也大有可为。
关于社会办医发展面临的“人才短缺”问题，中国国家卫生健康委员会医政医管局局长张宗久表示，国家卫健委采取了一系列举措加强新生医师队伍的培养，推进住院医师规范化培训工作，以及促进医师向基层和社会合理流动。(记者 李亚南)
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