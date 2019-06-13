交感风暴降临 急性心肌梗死患者与死亡擦肩而过22次

“交感风暴”是什么，很多人都不了解，但说起急性心肌梗死大家都知道猝死率高，然而心梗导致猝死的一个重要因素就是“交感风暴”。

12日，记者在沈阳医学院附属第二医院和平院区见到了与刚刚死亡擦肩而过朴先生。在谈到经历了22次室颤/室速，并进行了22次电除颤/电复律时依然胆战心惊。

2019年6月8日晚，朴先生突感剧烈胸痛，“频死感”、大汗持续不断，他急忙拨打“120”。急救人员赶到现场后，做了应急措施后将其送至沈医二院。

据当时接诊的沈医二院心内四科徐萍主任回忆，患者到达急诊室时胸痛仍未缓解，情况危重，心电图提示还存在Ⅲ°房室传导阻滞，血压低，处于心源性休克状态。

徐萍主说：“到院不久，患者突发抽搐，意识丧失，王慧医师迅速做出判断患者发生了致命性室颤，当机立断给予电除颤。但是一次室颤并没有结束，患者发生了交感风暴。”

急救人员立刻对患者进行抢救，反复电除颤，静脉应用抗心律失常药物、血管活性药物，补液……

患者一次次抽搐，一次次室颤，又一次次除颤成功，心肌电生理十分不稳定。

院方立即开通绿色通道，将患者送往导管室。此时，导管室内医护团队准备就绪。随后，经过10来分钟的连续抢救，“罪犯”血管被及时开通，整个过程经历了22次室颤/室速和22次电除颤/复律。

据了解，“交感风暴”是指ST段抬高型急性心肌梗死患者，24小时内发生2次或2次以上的室颤/室速。“时间就是心肌”，ST段抬高型急性心肌梗死患者本身病情危重，随着时间推移，坏死心肌会越来越多，冠状动脉闭塞40分钟后坏死面积约为总面积的30%，3小时约为50%，6小时约为70%。常常并发心律失常，以突发心室颤动/室性心动过速最常见，尤其交感风暴的出现，是早期主要致死原因之一，最佳救治时间窗为发病后的“黄金120分钟”。

目前，朴先生病情相对稳定。术后的朴先生表示，是急救医生挽救了我的生命，让我与死亡擦肩而过22次！(王景巍)