广东医生突破“禁区”摘除包绕大血管的肿瘤

中山大学孙逸仙纪念医院12日称，该院肝胆外科为一名被肿瘤包绕大血管的43岁的肝脏肿瘤患者实施了手术，以抽丝剥茧般的手法游离静脉，并切除肿瘤、重建血管。术后患者恢复良好，目前已康复出院。

2019年1月，患者杨先生感觉右上腹闷胀不适逐渐加重，于是来到中山大学孙逸仙纪念医院检查，检查后发现肿瘤指标异常升高。中山大学孙逸仙纪念医院肝胆外科王捷教授介绍，检查显示杨先生肝脏上面的不像血管瘤，反而像恶性肿瘤。

巨大肝癌的治疗方法优先以手术切除为主，而杨先生肿瘤所处的特殊位置，却让王捷觉得难以“下刀”。

王捷称，因为肿瘤位于肝脏血管的流出道根部，肿瘤包绕大血管导致分离困难，切除病灶需要同时显露三支肝静脉的根部，同时切除被肿瘤包绕的下腔静脉。三支肝静脉根部直接汇入下腔静脉进入右侧心房，稍有不慎就会导致大出血。

在联合肝胆外科、泌尿外科、病理科等专家进行多学科会诊后，王捷及该院李文滨副教授团队决定为杨先生进行手术切除肝脏病灶。

王捷称，在手术过程中，首先需要解剖并预控制肝脏的入肝血流和出肝血流，然后离断肝脏实质，解剖出左肝静脉后，在肿瘤上方结扎肝中静脉，在肿瘤上方游离右肝静脉，修补肝静脉的筛孔后，进一步游离下腔静脉。

紧接着是最关键的一步——阻断门静脉，在肿瘤受累的下腔静脉两侧分别阻断。“惊心动魄的一刻就在这时候发生，因为下腔静脉收纳整个下肢和盆腔的心脏回心血量，门静脉是收纳整个腹腔脏器的回心血量，相当于整个躯体腹部以下的回心血量被阻断。”王捷称，病人的血压一度下降至70/30mmHg(标准血压范围为90mmHg至140mmHg)，相当于休克状态。

在该院麻醉科彭书崚和王捷手术团队的共同配合下，用了30分钟完成了整个下腔静脉的吻合重建，随着门静脉的开放和下腔静脉及人工血管的重新开放供血，手术的最关键步骤终于完成。

在麻醉科和手术室的配合下，经过近10小时的努力，王捷教授、李文滨副教授团队完成手术，术中出血约2000ml。经过近3周的监护和治疗，术后杨先生的肝功能指标已恢复正常，胃肠道功能逐渐恢复。

“肿瘤包绕大血管的情况比较少见。手术最难的地方在于将层层血管从肿瘤上剥离。”王捷教授介绍，剥离静脉如同剥生鸡蛋，剥掉外层的蛋壳，还要保证内层薄膜毫发无损。而阻断门静脉和下腔静脉的吻合重建，需要快、准、稳，对术者的技术要求高，同时需要麻醉师密切配合，才能让患者安全渡过难关。(蔡敏婕 张阳)