千人口献血率北京全国第一
6月14日是世界献血者日，昨天，由北京市献血办公室主办、北京市红十字血液中心、百度公司承办的“为血液打造安全之城”第16届世界献血者日大型宣传活动暨“网聚爱心 热血青年”献血活动在百度科技园举行。北京青年报记者了解到，北京千人口献血率全国第一，去年一年累计献血量为59.4万单位，累计献血35.3万人次。
目前，北京市无偿献血70%以上都来自于全市各个街头献血点，为进一步提升对首都临床用血的保障能力，全市增加和优化献血网点布局，调整了原有的重在商业中心、电子文化市场和中心城区选址建点的传统模式，加强了在交通枢纽、旅游景点、新兴城区增设固定采血点，在季节性的春节公园庙会、大型活动等地点设置临时采血点，同时，不断改善提升采血点设施环境。目前，本市的无偿献血点已达70余个，仅血液中心就接近50个。
今年1至4月，北京市无偿献血人次数、采血量较去年同期分别增长20.1%和20.8%，千人口献血率17.3，位居全国第一。
昨日，“首都献血”北京市红十字血液中心-百度互联网服务平台正式上线，将以小程序、短视频、地图导航等多种形式，呼吁网民关注和参与无偿献血。（记者 蒋若静）
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