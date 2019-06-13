路遇野泳小学生 每个人都该一声吼

路遇一群小学生在河里野泳，湖北孝感一名男子将小学生全部赶走，并破口大骂“再来打死你”。该男子拍下的视频被发到网上后，引来众网友点赞：第一次听到骂人也这么动听。

在河中野泳溺水的危险系数极大，对于身体远未发育成熟且避险能力、自救能力、应变能力较弱的小学生而言，这种危险又更添几分。可以说，危险的河水随时都有可能吞噬小学生的生命。孝感这名男子路遇野泳小学生之后，立刻意识到小学生们处在危险之中，并果断出手干预，将小学生们从河中驱离。尽管男子的言语有些粗俗，动手驱赶其中一名小学生的做法也有些简单粗暴，但男子的爱心和责任意识值得点赞。

对于不谙世事、不听劝阻以及具有逆反心理的熊孩子而言，有时简单粗暴的做法反而能起到立竿见影的效果。该男子保护了几名小学生的生命安全，干了一件好事，他的出发点值得肯定，其间的一些做法也值得效仿。

酷热难挨的夏季，也是青少年溺水事故的高发季，每一年，都有不少青少年因在河流、坑塘、水库等水域环境中野泳而溺水身亡，在一次事故中溺亡多名青少年的悲剧也时常发生。就在今年6月9日，广西田林县六隆镇供央村新村部河段发现5名小学生溺水死亡。青少年溺水悲剧接连发生，令人痛心疾首，更催人痛思。

对于野泳的危险，社会已经形成了共识，也正在想办法防范化解。比如，由学校、家长教育管束孩子不到河流、坑塘等水域野泳，培养孩子们的游泳能力，让孩子们掌握更多的急救技巧、逃生技巧，面对溺水者理性选择施救手段，杜绝盲目下水施救、手拉手下水施救，等等。但熊孩子总是防不胜防，成群结伴去野泳的熊孩子依然不在少数，对这样的熊孩子，光靠老师和家长是看不住的。

我们每一个人都应该增强社会责任感，都应该像新闻中的这名男子一样，本着呵护生命的态度，多管一管“闲事”，承担一些“公益性监护责任”，路遇野泳的中小学生，该出手时就出手，吼一吼，骂一骂，赶一赶。如果我们都能有这样的意识，就能拉起一张责任的网，起到责任互补的作用，及时发现和制止那些熊孩子的野泳行为，从而为他们多排除一分危险，多带来一分安全。