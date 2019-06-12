湖南中医药大学第一附属医院脾胃病科主任医师 喻 斌

在临床中，常常遇到一些患者因为胃肠不适，导致辗转难以入眠，或者半夜易醒，或醒来后再难入眠。《黄帝内经》记载：“胃不和则卧不安。”意思是说，胃气不和，就会影响睡眠。

脾胃虚弱。常常由劳累思虑太多，损伤脾胃，或平时胃脘部比较怕冷，阳气不足，水饮内停，常表现为脘腹胀满、食后为甚、口不知味，甚至不思饮食、胃脘部怕冷、大便溏稀等。

食滞胃脘。日常暴饮暴食，超出胃的受纳腐熟能力，胃不胜其劳而受损，造成饮食停积，胃气不得通降，常表现为进食后出现脘腹饱胀、腹胀拒按、嗳腐吞酸等。

脾胃热盛。嗜食辛辣厚味，胃肠积热，气壅腑实，清气不升，火热上炎，常表现为胃脘部疼痛、容易饥饿、口臭、胃脘部烧灼感、口干口苦、大便秘结等。

脾胃阴虚。素有阴虚或积热内蕴，灼伤胃阴，胃热耗伤脾阴，脾胃之阴亏虚，虚火内扰，常表现为不思进食、食少饮多、皮肤失润、大便偏干、小便短黄、手足心热。现代研究也证实，功能性胃肠疾病患者的睡眠质量调查发现，普遍存在失眠、睡眠质量差等问题。

建议大家可从日常生活习惯及症状辨别一下自己属于哪种证型，然后对应治疗。脾胃虚弱证，可选用香砂六君子丸或香砂养胃丸来健脾和胃，这里也推荐一个专门治疗脾胃虚弱、水饮内停导致的失眠的古方“半夏秫（shú）米汤”。具体方法是：法半夏10克、秫米15克，两味以清水600毫升，煮取300毫升，每次服150毫升，每日2次分服。

方中，半夏辛温化湿以助脾升清，质滑降气以助胃气下降，秫米一则可制半夏之毒，防其过于升降，一则调养脾胃。中枢升降得利，营卫出入顺利，阴阳调和有节，自然“卧”安。食滞胃脘证，可选用具有消食导滞和胃之功效的保和丸或健胃消食片。脾胃热盛证，可选用三黄片，具有清热解毒，泻火通便功效，但此药不能久服，症状缓解后就应该停止服用。脾胃阴虚证，可选用滋阴养胃、行气消导的养胃舒颗粒，也可以用沙参、麦冬、石斛泡水喝。

如果按上述方法3~5天症状未见明显改善，应及时就医，在医生指导下调方治疗。▲