晕车，用力点内关
程 凯
晕车、晕机、晕船在医学上统称为运动病，其症要点除晕外，主要为“恶心呕吐”的气机逆乱，此时当宽胸理气、和胃降逆、调畅气机。内关，内在之关要，是治疗眩晕胸闷、恶心呕吐的重要穴位。
取穴：内关，位于前臂正中，腕横纹上2寸处。
具体方法：将拇指指尖立起，向下用力点内关穴。此时食指指尖很自然地放到了手臂背侧与内关相对应的地方，即外关穴，上下同时用力。▲
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