小孩便秘，试试红薯糖水

广州中医药大学第一附属医院儿科主任医师 许 华□主治医师 欧阳学认

小孩便秘是一种常见症状，表现为排便次数减少，大便干燥、坚硬，秘结不通，或排便时间间隔长且无规律，或有便意但排不出大便。这种病症分为功能性便秘和器质性便秘。对于功能性便秘，药膳食疗的调理原则是润肠、通便，还可改善饮食品种，多补充水分和含纤维素多的食物，忌油炸油腻之品，忌过食冷饮，同时养成良好的排便习惯。对于有大便干结、排便困难，腹胀、胃口差等症状的习惯性便秘，可以试试红薯糖水。

准备红薯500克、白砂糖适量、生姜2片；红薯洗净，去皮切块，加适量清水煎煮，待红薯变软熟透后，加糖、生姜再煮片刻，即可喝汤吃红薯，一天1~2次。方中，红薯味甘性平，归脾、肾经，能补气生津、宽肠胃、通便秘。生姜味辛性微温，归肺、脾、胃经，可解表散寒、温中止呕。两味同用，有宽肠通便的功效。本方适用于3岁以上儿童。▲