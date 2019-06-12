北京医耗联动改革配套文件发布
6月11日，北京市医保局、财政局、卫生健康委等印发《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》、《关于调整基本医疗保险住院最高支付限额等有关问题的通知》、《关于调整规范部分医用耗材医疗保险报销政策的通知》3个医耗联动综合改革配套文件，在困难人员医疗救助、基本医疗保险住院支付等方面，明确了相关政策调整。
《关于调整社会救助对象医疗救助相关标准的通知》明确，北京市最低生活保障人员、生活困难补助人员和低收入救助人员的门诊救助全年救助封顶线从6000元调整到8000元，住院救助全年救助封顶线从6万元调整到8万元，重大疾病救助全年救助封顶线从12万元调整到16万元。
《关于调整基本医疗保险住院最高支付限额等有关问题的通知》指出，2019年城乡居民大病保险起付标准为30404元。享受本市城乡居民最低生活保障和生活困难补助人员、享受城乡低收入救助人员、特困供养人员和低收入农户4类困难人员，其城乡居民大病保险起付标准降低一半，起付标准以上（不含）部分累加5万元以内的个人自付费用，大病保险基金支付比例提高至65%；超过5万元（不含）的，大病保险基金支付比例提高至75%。（记者李琳）
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