糖尿病对女性伤害更大

糖尿病是心脏病的一大风险因素，近期美国多机构联合研究证实，糖尿病对女性健康的伤害显著高于男性，女糖友的心脏病风险是男性的两倍，不仅发作时间早于男性，第一次发作后的死亡率也高于男性。

美国科罗拉多大学、得克萨斯大学联合研究小组对女性更“怕”糖尿病的原因进行了探索。他们发现，该病对女性的杀伤力主要存在于两个方面。1.生理差异。与男性患者不同，很多确诊患上2型糖尿病的女性其实已经患有心脏病，或存在高血脂、高血压、腹部肥胖和血管功能异常等多种心脏病的风险因素。首次被诊断出糖尿病时，女性体内脂肪指标通常明显高于男性，全身炎症指标也更高。2.治疗差异。调查数据显示，在糖尿病诊断后的一年里，女性患者服用降胆固醇药物的可能性比男性低10%，服用其他心脏保护药物的概率也低约7%。此外，女性患者在控制血糖、血压、胆固醇及控制烟酒方面，整体成效低于男性患者。

研究员雷根斯泰纳博士建议，女性糖尿病患者应当更加重视自己的健康状况，定期去医院做检查，在积极配合治疗的同时，还应比男性患者更加积极主动地运动，以防范心血管疾病发生。 （徐 澄）