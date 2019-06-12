热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

糖尿病对女性伤害更大

2019年06月12日08:46 来源：人民网-生命时报

糖尿病是心脏病的一大风险因素，近期美国多机构联合研究证实，糖尿病对女性健康的伤害显著高于男性，女糖友的心脏病风险是男性的两倍，不仅发作时间早于男性，第一次发作后的死亡率也高于男性。

美国科罗拉多大学、得克萨斯大学联合研究小组对女性更“怕”糖尿病的原因进行了探索。他们发现，该病对女性的杀伤力主要存在于两个方面。1.生理差异。与男性患者不同，很多确诊患上2型糖尿病的女性其实已经患有心脏病，或存在高血脂、高血压、腹部肥胖和血管功能异常等多种心脏病的风险因素。首次被诊断出糖尿病时，女性体内脂肪指标通常明显高于男性，全身炎症指标也更高。2.治疗差异。调查数据显示，在糖尿病诊断后的一年里，女性患者服用降胆固醇药物的可能性比男性低10%，服用其他心脏保护药物的概率也低约7%。此外，女性患者在控制血糖、血压、胆固醇及控制烟酒方面，整体成效低于男性患者。

研究员雷根斯泰纳博士建议，女性糖尿病患者应当更加重视自己的健康状况，定期去医院做检查，在积极配合治疗的同时，还应比男性患者更加积极主动地运动，以防范心血管疾病发生。 （徐 澄）

(责编：李轶群、崔元苑)


推荐阅读

人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生   拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】

人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！   人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】

夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积   五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn