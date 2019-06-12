炎热的夏季来临，许多人觉得高温天气下难以保持头脑清醒。然而美国和德国科学家的一项新研究显示，室内温度高一些，有助女性更好地思考，她们的认知表现也更棒。

美国洛杉矶南加州大学马歇尔商学院和德国柏林社会科学研究中心的联合团队进行了一项试验。研究人员将教室内的空调温度在16℃~33℃之间进行调节，在每个室温测试期，参试学生们被要求完成有关数学、口语和认知思维的三个不同任务。结果显示，在数学和口语测试中，室温对男性和女性学生的影响差异较大。具体来说，在其中一项心算测试中，温度上升5℃，女性学生的正确率高出了9%，男性学生能正确完成的题目却减少了3%。相关研究报告发表在《公共科学图书馆·综合》杂志上。

研究人员通过该发现做出推论称，当一组学生在同一个考场考试时，如果房间温暖，那么女生的考试成绩可能会更好；如果室温较低，男生则有可能发挥出更多优势。▲（楼琳娜）