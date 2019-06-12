新型助听器“读心辨声”
李昕苒
许多老年人耳朵不好却不太愿意戴助听器，总说戴了“吵得慌”。原来，传统助听器无法达到重点聆听的目的，环境中有嘈杂噪音时，听觉效果并不好。近日，美国哥伦比亚大学研发出一款新型智能助听器，可依据佩戴者的脑电波来定向收听、放大特定人或物发出的声音，并屏蔽背景噪声，就好像能读懂佩戴者的心思一样，让人“听你想听”。
这款由大脑控制的助听器由人工智能系统驱动，其工作原理是，首先将整个环境中的声音个体从群组中一一分离出来，然后将每种声音同倾听者的脑电波进行对比。接下来，智能助听器会将与倾听者脑电波最匹配的声音模式放大，以压过其他声音。这样，环境中的杂音被自动“过滤”掉，佩戴者只接收自己想要关注的声音即可。相关研究报告发表于美国《科学进展》期刊上。
哥伦比亚大学首席研究员尼玛·梅斯加拉尼博士说：“大脑中负责处理声音的区域非常敏感而强大，它可以毫不费力地放大特定的声音，而现有的助听器对此无能为力。”新型助听器目前仍处于早期开发阶段，但研究人员希望这项新发明可帮助全球数亿听障人士更精准、高效地与人交流。▲ （李昕苒）
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