患者痛苦管理是提升医疗质量的关键一环，其中，“癌痛”是慢性疼痛中最复杂、最凶险的一种。不少患者误以为，“癌痛”是症状，只要癌症好转，疼痛就会自动消失，因此对癌痛的治疗并不是治疗中的优先选项，能忍则忍，能扛则扛，扛不住了直接使用镇痛药。其实，如果“癌痛”得不到适当处理，会导致患者身体功能下降、情绪低落、愤怒、抑郁，严重影响生活质量。

医学界有一个权威试验证实了“止痛能让癌症患者走得更远，走得更好”。为了提升癌症患者的治疗效果和痛苦管理，21个美国癌症中心联合成立了非盈利组织——美国国家综合癌症网络（NCCN）。该组织为医疗保健决策提供极具价值的资讯，专门制定了迄今全球肿瘤临床应用最广的《NCCN肿瘤临床实践指南》，要求相关医院根据实际情况付诸行动。

乳腺癌是美国女性最常见的恶性肿瘤，不仅疾病本身威胁患者生命，癌症疼痛以及手术切除乳房等都会给女性患者带来极大的身心痛苦。为此，NCCN针对不同类型的乳腺癌推出《乳腺癌患者痛苦管理指南》，根据乳腺癌病情严重程度进行了紫色、黄色、红色、绿色、黑色和蓝色6种颜色区分。《指南》要求医生与患者进行有效沟通，根据病情需要确定是否需要穿刺活检、双侧乳房X光检查、病理检查、保乳手术（肿块切除）、淋巴结活检或处理、全乳放疗、乳房重建等。

《急性淋巴细胞白血病患者痛苦管理指南》则介绍了此病的基本知识，需要做哪些诊断检查，以及医患协商制定治疗方案等。就治疗方案而言，医生会综合考虑年龄、总体健康状况等因素，帮助患者制定最佳治疗方案。

另外，《NCCN肿瘤临床实践指南》几乎囊括了所有常见癌症，比如肺癌、胃癌、前列腺癌、骨癌、宫颈癌、结直肠癌、甲状腺癌、T细胞淋巴瘤和肾癌等。该指南详细介绍了每一种癌症的基本知识、检查方法、医患合作治疗方案、治疗方法等，为医生提供了权威可靠的信息，以便降低癌症患者的痛苦，获得最佳治疗效果。（徐 江 编译）