19项措施给基层松绑减负

6月11日，国家卫生健康委印发《卫生健康系统解决形式主义突出问题为基层减负的措施》，从规范督查检查考核调研等活动、统筹材料收取、加强信息化管理、精简会议文件、切实为医务人员减负5个方面，制定了解决形式主义突出问题为基层减负的19项具体措施。通知要求，各地各单位要深入开展调查研究，对形式主义突出问题进行大排查，建立问题台账，逐一对照、逐条落实，年底“清账”；通过整治，切实给基层松绑减负，让基层干部腾出更多时间精力干实事、抓落实。

通知指出，实行督查检查考核计划管理，每年严格按照中央和国家机关督查检查考核计划实施，不得自行设置以地方党委和政府为对象的督查检查考核项目。检查考核评价医疗卫生机构时，不准预发通知，应直接查看常态化工作；充分运用现代医院管理工具和信息化手段，客观真实抓取医疗机构现有信息系统数据，增加随机抽查病历、现场查看等方式。同时，要充分考虑基层承受能力，不提不切实际的高指标，合理确定工作完成时限。到基层开展调查研究要加强调研统筹，避免集中或轮番到一个点、一条线路调研，多开展“蹲点式”“暗访式”调研。

通知要求，要简化基层填报的表格、报送的材料，对相似表格进行整合，避免多头填表、重复填表；多部门需要同类事项表格、数据和材料的，应由事项牵头部门统一收取。要强化信息系统整合共享，建立信息化项目建设投资和运维经费协商会签机制，对不符合整合共享要求的信息系统不予安排运维经费；提倡合并开会、套开会议、开片会，确保会议减少30%~50%；大幅精简文件，确保规范性文件减少30%~50%，文件一般不超过3000字，能合并的合并。

在切实为医务人员减负方面，通知要求，对于医务人员必须填报的月报、季报、科研评价等报表，由医疗机构指定专门部门通过信息化手段共享有关内容。不得将职称外语成绩、论文、科研作为基层卫生专业技术人员晋升职称的申报条件。除国家规定相应的培训项目外，不得要求医务人员在指定的远程继续医学教育机构获取学分，医务人员根据需求自主选择学习平台，所获学分省域间互认；医务人员参加不同类别继续医学教育项目取得的学分，在全国范围内当年度有效。家庭医生签约服务年度工作目标由各地结合本地实际确定，不得设置超越实际的指标要求，任务目标确定后，不得层层加码。（首席记者刘志勇）