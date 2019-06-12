上海7月1日起步入垃圾分类强制时代 居民任性倒垃圾最高可罚200元

“小区撤离垃圾桶、定时定点投放。”垃圾分类成为上海居民的热门话题。随着7月1日《上海市生活垃圾管理条例》实施日期的临近，生活垃圾分类这个“新时尚”，将步入强制时代。个人混合投放垃圾，今后最高可罚200元；单位混装混运，最高可罚5万元。

生活垃圾分四类 定点定时投放

今年1月31日，上海市十五届人大二次会议表决通过了《上海市生活垃圾管理条例》，7月1日起正式开始实施，随着施行日的临近，市民关注和实践垃圾分类的热度激增，市政大厅等渠道设置的“垃圾分类查询”功能半年查询量已超205.7万次。

在上海大大小小的社区里，一夜之间楼道里很多垃圾桶不见了，取而代之的是定时投放点。家住长宁区中华别墅小区的张阿姨早上8点吃完饭就准时出门投放垃圾，她对中国妇女报·中国女网记者说：“以前不会分类，也觉得不方便，也不愿意分类，但自从小区开始推行垃圾分类，居委干部一直来家里宣传，慢慢了解了垃圾分类的好处，也学会了分类，如今已经养成了垃圾分类的习惯。”

现在，上海大约500户分得一个垃圾投放点，居民不能任性倒垃圾。按规定，倒垃圾的时间段是早上7∶00~9∶00以及下午4∶00~6∶00，垃圾必须分“可回收物、有害垃圾、湿垃圾、干垃圾”四类投放。但也有些小区因地制宜，在撤桶的同时，除了定时投放点外，还设置了一个误时投放点，24小时开放，方便一些早出晚归的人群。

酒店将不主动提供“6小样”

出差、旅行很多时候都要住酒店、宾馆。上海市文化和旅游局发布《关于本市旅游住宿业不主动提供客房一次性日用品的实施意见》，宣布《上海市生活垃圾管理条例》将从7月1日起施行，上海市旅游住宿业不再主动提供客房一次性日用品。

根据条例规定，不主动提供的一次性日用品主要是指客房内在日常生活中被循环和重复使用的，又便于消费者旅行随身携带的，而由旅游住宿企业提供的一次性替代消耗品，共有六种，分别是：牙刷、梳子、浴擦、剃须刀、指甲锉、鞋擦。

对于违反条例规定，主动提供一次性日用品的，相关执法部门将进行处理，市民游客也可以举报。对于违反条例规定，主动向消费者提供限制使用的客房一次性日用品的，相关执法部门将责令限期改正；逾期不改正的，处五百元以上五千元以下罚款。通过推动旅游住宿业限制或减少使用一次性日用品，倡导绿色消费，推广使用可循环利用物品。

加大处罚力度 从源头抓分类

据了解，今年以来上海市城管执法系统以《上海市生活垃圾管理条例》颁布实施为契机，加大生活垃圾分类执法检查力度，从源头上抓生活垃圾分类投放、分类驳运。

截至5月，全市城管执法部门共出动执法人员近3万人次，开展执法检查8860次，执法宣传14386次，共检查各类单位15272家次，共教育劝阻相对人8855人次，督促相对人限期整改4843起，共依法查处生活垃圾分类案件642起，处罚金额27.5万元。其中，查处未按规定设置生活垃圾分类收集容器案件占比75.1%，未按规定分类投放生活垃圾案件占比19.5%，随意堆放抛洒倾倒生活垃圾案件占比3.9%，其他案件占比1.5%。

“从今年5月开始，松江区城管执法局垃圾分类执法宣传检查双月行动正式启动。城管执法力量重点围绕商场、大型超市、农贸市场、大型餐饮、中小学校、大学城、医院等人员相对密集的公共场所开展垃圾分类执法宣传检查，为7月1日《上海市生活垃圾管理条例》实施后垃圾分类步入强制时代打好基础。”上海市松江区城管执法局副局长朱海鹰说。

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全国地级及以上城市将启动垃圾分类

近日，住房和城乡建设部等9部门印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》。通知明确，各地级城市应于2019年底前，编制完成生活垃圾分类实施方案，明确生活垃圾分类标准，以及推动生活垃圾分类的目标任务、重点项目、配套政策、具体措施。

通知要求，到2020年，46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统；其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年，各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖；其他各区至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年，全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。（记者 丁秀伟 朱丽叶）