北京实施新一轮医改 近3700家医院将取消医用耗材加成

北京医耗联动综合改革将于6月15日零时正式实施。届时，北京近3700家医院“齐步走”取消医用耗材加成，提升中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格。

近3700所医疗机构取消医用耗材加价

2018年12月，北京结合实际，制定发布了医耗联动综合改革政策。按照部署，此项改革将于6月15日零时正式实施。

北京市卫生健康委党委书记、主任雷海潮介绍，此次改革是在医药分开综合改革基础上，取消医用耗材加成，开展国家药品集中采购试点，实行京津冀医用耗材联合采购，规范调整医疗服务项目价格，积极改善医疗服务，更好地促进民众健康。

雷海潮介绍，此次改革的主要内容可概述为“五个一”，即“一降低、一提升、一取消、一采购、一改善”：

“一降低”，是指降低仪器设备开展的检验项目价格；

“一提升”，是指提升中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格；

“一取消”，是指取消医疗机构医用耗材5%或10%的加价政策，按医用耗材采购进价收费；

“一采购”，是指实施医用耗材联合采购和药品带量采购；

“一改善”，是指改善医疗服务，加强综合监管。

此次改革的范围是北京市行政区域内政府、事业单位及国有企业举办的公立医疗机构和军队在京医疗机构，政府购买服务的社会办医疗机构、基本医疗保险定点的社会办医疗机构，自愿申请参加。据统计，北京有近3700所医疗机构参与改革。

规范服务收费

雷海潮表示，2017年北京实施医药分开综合改革取得了显著成效，在首都取消了存在61年的药品加成机制，分级诊疗制度建设取得突破性进展，基层医疗卫生服务增长近30%，医药费用增长与经济社会发展的协调性提高，改善医疗服务受到群众欢迎，医疗服务效率得到提升。

他强调，深化医改是一项长期任务，此次改革就是要破除医疗机构医用耗材加成机制，强化公益性，规范手术类、病理类、检验类等医疗服务项目，捋顺服务项目之间的比价关系。

值得一提的是，在降低大型仪器设备检验项目价格方面，此次改革将取消进口与国产试剂、不同检验方法之间的价格差异，引导医疗机构选用适宜试剂和检验方法，进一步规范医疗服务行为。

雷海潮指出，本次改革决定取消医用耗材加成，医疗机构将不再收取任何医用耗材的加成费用。通过取消药品耗材加成、降低部分检验费用，就是让开药、使用支架和导管等医用耗材不再给医疗机构带来额外利益。

“废除这样的补偿机制，有利于推动合理使用化验和医用耗材，规范医务人员服务行为，减少浪费，激励医务人员不断提高医疗技术。”他强调，改革将促进医疗机构由资源消耗规模扩张型向内涵质量效率型发展方式转变，提供民众满意的健康服务。

费用有降有升

雷海潮表示，北京医耗联动综合改革是北京医改的再深化、再出发举措。

根据测算，改革后北京市医疗费用总量基本平衡，考虑到医保报销政策，门诊患者费用基本持平，住院患者费用略有增加。

不过，他称，对患者个体而言，不同疾病患者费用有降有升，比如使用高值耗材较多的病种，费用可能会下降；以技术劳务治疗项目为主的病种，费用可能会有所增加。

他指出，对此，相关部门已进行细化分析，对由于价格调整可能引起费用涨幅明显的病种，通过控费、医保政策结合救助政策予以解决，保障低收入家庭及困难群体负担稳定在可负担水平。

据悉，北京市市场监督管理部门将切实维护群众合法利益，整顿规范医疗行业价格秩序，严肃治理打击各类价格违法行为。与此同时，北京还制定了《北京市改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》，明确了5类40条重点任务，改革与改善同步推进、全面提升民众就医获得感。 (记者 杜燕)