北京多措改善医疗服务 增加下午出诊医生数量
北京医耗联动综合改革将于6月15日零时正式实施。北京市卫生健康委按照改革与改善同步推进、全面提升群众就医获得感的原则，制定了《北京市改善医疗服务规范服务行为2019年行动计划》，明确了5类40条重点任务。
根据计划，北京将更加注重提升服务感受度推进“一站式”服务，优化门诊预约管理，增加下午出诊医生数量，缓解就诊多集中在上午造成的看病难和交通拥堵，提升住院服务水平，使百姓就医体验进一步提升。
北京将更加注重弥补服务短板，提升急诊急救服务水平，保护患者隐私，改善患者就医环境，推行院内地图导航，提高基层医疗卫生服务能力，使百姓就医需求得到更好响应。
针对慢性阻塞性肺病患者，在基层医疗卫生机构推出一个月长处方的便利服务，方便患者就诊，减少患者往返医疗机构的次数。
北京还将强化医疗质量管理，以临床路径为抓手，规范医疗行为，保障医护核心制度落实，加强患者安全。
此外，北京将合理管控成本，强化控费主体责任，建立费用监测、管控机制，使百姓健康权益得到更好保障。同时，更加注重规范服务行为，严格实施行为规范“负面清单”管理，使居民就医更加安心放心。(记者 杜燕)
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