教师有体罚幼儿等11项行为或将被开除

昨天，北京市教委分别发布新时代北京市幼儿园、中小学及高校教师职业行为“十项准则”、师德考核办法以及幼儿园、中小学教师违反职业道德行为处理办法、高校教师师德失范行为处理的指导意见等文件。文件中明确提出，幼儿园、中小学教师严重违反职业道德、高校教师严重师德失范将被开除，家长学生意见将入中小学教师师德考核内容。

幼儿园教师

严重违反职业道德将被开除

对于幼儿园教师，市教委明确提出11项幼儿园教师违反职业道德的行为。其中包括在保教活动中遇突发事件、幼儿面临危险时，不顾幼儿安危，擅离职守，自行逃离；拒绝幼儿基本生理需求，体罚和变相体罚幼儿，漠视、歧视、侮辱幼儿，打击、报复、猥亵、虐待、伤害幼儿；采用学校教育方式提前教授小学教育内容，组织有碍幼儿身心健康的活动，向幼儿布置超过身心负荷的任务等。

如违反职业道德将受到处理，处理方法包括处分和其他处理。处分包括警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除。警告期限为6个月，记过期限为12个月，降低岗位等级或撤职期限为24个月。是中共党员的，同时给予党纪处分。

其他处理包括给予批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评、调离保教岗位、停止保教活动，以及取消在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、申报人才计划等方面的资格。取消相关资格的处理执行期限不得少于24个月。教师涉嫌违法犯罪的，及时移送司法机关依法处理。

高校教师

师德失范将被撤销教师资格

高校教师师德失范的11种行为则包括，以非法方式表达诉求，干扰正常公共管理和教育教学秩序，损害学校和他人利益，在工作时间从事炒股、经营微商、网上购物、玩游戏等与工作无关事务，与学生发生任何不正当关系，存在任何形式的猥亵、性骚扰等侵害行为；在招生、考试、推优、保研、就业及绩效考核、岗位聘用、职称评聘、评优评奖、助学助困等工作中徇私舞弊、弄虚作假；在工作期间未经学校允许脱离工作岗位、出国（境）等。

根据意见规定，高校教师出现违反师德行为，对于情节较轻的，给予批评教育、诫勉谈话、责令检查、通报批评，调离教学岗位、停止教学活动，以及取消其在评奖评优、职务晋升、职称评定、岗位聘用、工资晋级、干部选任、申报人才计划、申报科研项目等方面的资格。担任研究生导师的，还应采取限制招生名额、停止招生资格直至取消导师资格的处理。以上取消相关资格处理的执行期限不得少于24个月；情节较重应当给予处分的，还应根据《事业单位工作人员处分暂行规定》给予行政处分，包括警告、记过、降低岗位等级或撤职、开除，需要解除聘用合同的，按照相关法规进行处理。

情节严重、影响恶劣的，应当依据《教师资格条例》报请市教委撤销其教师资格。情节严重、影响恶劣的中共党员教师，同时给予党纪处分。涉嫌违法犯罪的，及时移送司法机关依法处理。

中小学教师

师德考核将采纳家长学生意见

对于中小学教师的考核，分为平时考核和年度考核。师德考核结果一般分为优秀、合格、基本合格和不合格四个档次。师德考核结果纳入教师学年度考核，师德考核基本合格的教师，年度考核结果不能评为合格及以上档次；师德考核为不合格，年度考核为不合格。对于师德考核不合格的教师，在教师资格定期注册、职务晋升、职称评审、岗位聘用、评优奖励和特级教师、学科教学带头人、骨干教师评选等环节实行“一票否决”。

值得一提的是，学校师德考核工作小组进行师德评议时，应以班级为单位，采取适当方式组织学生（家长）对教师进行评议。同时，应结合学生的年龄特点选择学生测评或家长测评方式。

此外，对于中小学教师违反职业道德行为，市教委也提出了11项应予处理的中小学教师违反职业道德行为，并给出处理办法，包括处分和其他处理。

文/本报记者 武文娟