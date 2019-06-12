“用麦麸做餐盘”带来的消费升级启示

近日，多家媒体援引新华社消息称，波兰一家企业研究出用麦麸做餐盘的方法。除了可以使用外，可降解是这种棕色餐盘最大的优势。只要湿度适宜，麦麸制成的餐盘在一个月内会降解，在雨天只要两周即可降解。目前，该企业每年生产1500万个麦麸餐盘，每个约合1.16元人民币。虽然价格略贵，但从全社会的角度着眼，考虑环境成本，这个价格或许并不算太过昂贵。

笔者以为，这种产品无疑是一种有利于环境保护的一次性餐具。如在大批量生产后能适当降低成本和价格，其前景一定看好。特别是在人口稠密的城镇地区，其潜在需求应该是非常巨大的。

他山之石，可以攻玉。近年来，外卖行业在我国异军突起、快速发展，不仅成为一个重要的新兴行业，且统一着装的外卖小哥也成为一道独特的城市风景。在快节奏、高效率的今天，外卖行业正以其专业化、规模化赢得越来越多城镇居民特别是职场人士的青睐。但在其发展中，除了卫生、交通方面存在一些问题、需要通过加大管理力度加以解决外，面临的一个最为现实，且并非通过管理手段可以解决的问题，就是大量一次性餐具对环境造成的影响。所以，如果可降解餐具在技术上可行、成本上可控可降，就解决了外卖行业发展面临的最主要问题。

我们正处在一个科技革命日新月异，信息化程度今非昔比，大数据一天等于20年的时代。20年前，谁能想到手机的功能会如此强大、在我们的生活中竟可以发挥如此重要的作用呢？国家统计局的数字显示，近年来，智能手机、集成电路、微型计算机、运行型多用途乘用车、新能源汽车、智能电视、锂离子电池等具有较高科技含量的新产品，都曾先后在工业领域发挥引领增长的重要作用。笔者近日在某景区看到，已经有游客在使用遥控飞行器代替自拍杆进行拍照了。

而微信平台上一段热播的视频则连续显示了，某发达国家研发的可以变换成阳台的窗户，可以变换成双层床的沙发，可以变换成梯子和桌子的椅子，可以既削皮又切片的机器，以及许多大幅度提高生产率的大型器械，等等。不怕做不到，只怕想不到。谁能洞察科技进步的新趋势、居民消费的新变化，研发出适应变化趋势的新产品，谁就能占得先机，就能开拓和赢得市场。

去年年底召开的中央经济工作会提出，要促进形成强大国内市场。在外部风险和压力加大、不确定因素增加的情势下，强大国内市场既是整体经济保持稳定增长的重要力量，也是推动消费升级、改善民生的基础条件，而壮大国内市场显然需要增加适销对路的产品。换言之，在经济总量已经稳居世界第二、经济发展正在向高质量转变的进程中，只要善于抓住和捕捉机遇、积极创新、开发研制出适应消费趋势的新产品，并推动传统产业产品的升级换代，就能够不断壮大国内市场、推动居民消费升级，进而拉动中国经济行稳致远。

一方面，各级政府职能部门应该加强政策引导和扶植，鼓励科研机构、高等院校和广大企业积极研发生产新产品，更要引导社会资金投向符合消费升级方向的新产业新产品，投向具有升级换代意义的传统产业和产品；另一方面，有眼光有潜力的企业也要加强把握好发展机遇和趋势，加强与科研单位、研究机构、高等院校的合作，加快开发有发展前景的新产品，扩大市场占有率，引导居民消费升级，在满足人民群众不断增长的物质文化需求的同时，也使企业自身不断发展、做大做强。