北京经济发展蓝皮书出炉 服务消费成为主引擎

本报北京6月11日电 （潘瑾瑜）11日，北京市社会科学院、社会科学文献出版社共同发布了《北京蓝皮书：北京经济发展报告（2018-2019）》，对北京市经济发展的整体形势进行了系统性的分析与研判，并分别从宏观经济、发展战略、产业发展、财政金融、区域发展等方面提出了对策和建议。
蓝皮书显示，现阶段北京市总消费中服务消费的主引擎作用愈发突出，消费分级趋势逐步显现，多元化、个性化需求渐成主流，新兴消费日趋活跃。服务消费需求随着消费结构升级、消费品质持续提高而快速增加，服务消费延续良好增势，2018年全年实现13658.2亿元，同比增长11.8%，在总消费中占比升至53.8%，对总消费增长的贡献率达到82.6%，支撑作用更加突出。
冬天对这些人来说是个坎！有几点必须要注意 很多人都听过，老人过冬是个坎，很多老人在冬天去世，特别是高龄老人。老人要是能扛过冬天，熬到春天，又能平安过一年。不管是研究数据，还是专家分析，事实也的确如此。 【详细】
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