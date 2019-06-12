国家市场监管总局：2018年实施汽车召回221次 涉及超1251万辆

日前，国家市场监管总局发布的 2018年全国汽车安全与召回状况的通告显示，2018年全年共实施汽车召回221次，涉及缺陷车辆1251.28万辆。近5年来，我国年均实施汽车召回220次，平均不足两天发生一次召回，实施召回已成为汽车生产企业的常态化活动。

从召回性质看，2018年，受国家市场监管总局调查影响召回次数为59次，占召回总次数的27%；涉及缺陷车辆679.87万辆，占召回总数量的54%，缺陷调查仍是发现车辆产品缺陷的主要方式。

从涉及总成看，因气囊/安全带相关缺陷召回50次，涉及车辆199.25万辆；因发动机相关缺陷召回44次，涉及车辆314.70万辆。

从缺陷原因看，因设计问题召回117次，涉及车辆956.6万辆；因制造问题召回100次，涉及车辆287.6万辆；因标识问题召回2次，涉及车辆3461辆；因其他原因召回3次，涉及车辆6.94万辆。

国家市场监管总局相关负责人表示，汽车消费是当前总体消费的重要部分。2018年，汽车消费占我国社会消费品零售总额的比重为26.8%。今年，我国将强化缺陷线索收集分析。加大缺陷线索收集与监测力度，通过收集消费者关于汽车产品可能存在缺陷的报告，以短信、网络等方式向消费者征集产品缺陷线索、监测国内外产品安全相关信息，推动我国汽车消费市场健康平稳发展。

开展《机动车安全法》立法研究。落实《大气污染防治法》要求，加快机动车排放召回立法进程，搭建机动车排放召回技术支撑体系，建立机动车排放召回中的问题线索、排放缺陷调查与认定、召回实施监督管理、机动车排放零部件质量担保等配套制度规范，协调推进机动车污染防治工作。

完善召回监管体系。以商用车、新能源车、智能汽车等为重点，继续做好重大案件调查与召回后续监督工作。推进召回与反垄断、公平竞争、信用监管等工作的信息共享，督促生产者落实质量安全责任，切实保护消费者人身财产安全。

加大汽车召回宣传力度。用电视、网络、报刊等媒体，加强召回管理正面宣传，通过举办质量安全与召回论坛、专家政策解读、安全技术解析、消费者安全提示、行业共性问题座谈等多种活动，努力营造理性、客观、良好的社会氛围。

《 人民日报 》（ 2019年06月12日 19 版）

(责编：李栋、孙博洋)