博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会青岛时间
6·10
09:30-09:55 博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕式
09:00-10:15 分论坛 创新促进健康——互联·医疗的未来
09:00-10:15 分论坛 创新促进健康——创新技术在生命科学领域的发展及应用
09:00-10:15 分论坛 创新促进健康——创新技术、产业转化与全球市场
09:00-12:00 路演会 创新项目交流——生物医药及医疗器械
10:45-12:00 分论坛 创新促进健康——智能时代的医疗创新与发展
10:45-12:00 分论坛 健康融入所有政策——青年健康论坛
14:00-18:00 路演会 创新项目交流——生物医药及医疗器械
14:00-15:15 分论坛 健康融入所有政策——医疗人才建设与健康中国战略论坛
14:00-15:15 分论坛 创新促进健康——中欧生命科学创新对话
14:00-15:15 分论坛 实现全民健康——女性健康论坛
14:00-15:15 分论坛 创新促进健康——全球医疗创新项目在中国的机遇与挑战
14:00-15:15 分论坛 创新促进健康——微生物组学国际研讨会
6·11
10:00-13:00 博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会开幕式暨全体大会
13:30-15:30 分论坛 实现全民健康——全球公共卫生发展合作
15:00-18:00 分论坛 健康融入所有政策——为了残疾生命的重建：康复大学建设研讨
16:45-17:15 博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会青岛签约会
17:15-17:30 博鳌亚洲论坛与红十字会与红新月会国际联合会签署备忘录
6·12
09:00-12:00 路演会 创新项目交流——生物医药及医疗器械
09:00-10:15 分论坛 实现全民健康——应对突发卫生事件、新发和地方性传染病；可持续融资、医疗保险系统与扶贫；老龄化以及慢性传染性疾病时代的卫生保健
10:45-12:00 分论坛 实现全民健康——传统医学；地球健康以及健康城市；中日生命科学与医养健康论坛
14:00-17:00 路演会 创新项目交流——生物医药及医疗器械
14:00-15:15 分论坛 创新促进健康——健康领域的南南合作
14:00-15:15 分论坛 健康融入所有政策——慢性非传染性疾病的危险因素，抗菌药物耐药性
14:00-17：00 分论坛 创新促进健康——互联网时代的机遇与挑战，新技术在健康行业的应用
（郑文斌 整理）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn