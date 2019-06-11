热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网>>博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会

博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会青岛时间

2019年06月11日09:53 来源：青岛日报

　　6·10

　　09:30-09:55 博鳌亚洲论坛全球健康博览会开幕式

　　09:00-10:15 分论坛 创新促进健康——互联·医疗的未来

　　09:00-10:15 分论坛 创新促进健康——创新技术在生命科学领域的发展及应用

　　09:00-10:15 分论坛 创新促进健康——创新技术、产业转化与全球市场

　　09:00-12:00 路演会 创新项目交流——生物医药及医疗器械

　　10:45-12:00 分论坛 创新促进健康——智能时代的医疗创新与发展

　　10:45-12:00 分论坛 健康融入所有政策——青年健康论坛

　　14:00-18:00 路演会 创新项目交流——生物医药及医疗器械

　　14:00-15:15 分论坛 健康融入所有政策——医疗人才建设与健康中国战略论坛

　　14:00-15:15 分论坛 创新促进健康——中欧生命科学创新对话

　　14:00-15:15 分论坛 实现全民健康——女性健康论坛

　　14:00-15:15 分论坛 创新促进健康——全球医疗创新项目在中国的机遇与挑战

　　14:00-15:15 分论坛 创新促进健康——微生物组学国际研讨会

　　6·11

　　10:00-13:00 博鳌亚洲论坛全球健康论坛首届大会开幕式暨全体大会

　　13:30-15:30 分论坛 实现全民健康——全球公共卫生发展合作

　　15:00-18:00 分论坛 健康融入所有政策——为了残疾生命的重建：康复大学建设研讨

　　16:45-17:15 博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会青岛签约会

　　17:15-17:30 博鳌亚洲论坛与红十字会与红新月会国际联合会签署备忘录

　　6·12

　　09:00-12:00 路演会 创新项目交流——生物医药及医疗器械

　　09:00-10:15 分论坛 实现全民健康——应对突发卫生事件、新发和地方性传染病；可持续融资、医疗保险系统与扶贫；老龄化以及慢性传染性疾病时代的卫生保健

　　10:45-12:00 分论坛 实现全民健康——传统医学；地球健康以及健康城市；中日生命科学与医养健康论坛

　　14:00-17:00 路演会 创新项目交流——生物医药及医疗器械

　　14:00-15:15 分论坛 创新促进健康——健康领域的南南合作

　　14:00-15:15 分论坛 健康融入所有政策——慢性非传染性疾病的危险因素，抗菌药物耐药性

　　14:00-17：00 分论坛 创新促进健康——互联网时代的机遇与挑战，新技术在健康行业的应用

　　（郑文斌 整理）

(责编：许心怡、杨迪)


推荐阅读

人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生   拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】

人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！   人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】

夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积   五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn