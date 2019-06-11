改变七个习惯，防住六成血管病

受访专家： 北京医院心内科副主任医师 李 康

“六成心脑血管疾病可防可控。” 中国医学科学院阜外医院顾东风院士团队近日的一项研究成果，给了不少患者一针“强心剂”。研究指出，我国20岁以上成年人中，约60.5%的冠心病和脑卒中死亡，归因于没有达到7项理想的心血管健康指标，分别是吸烟、体重指数、体力活动、饮食、血压、总胆固醇和空腹血糖。若日常生活中努力纠正过来，完全可以避免发病。

北京医院心内科副主任医师李康告诉《生命时报》记者，心脑血管疾病作为现代社会的生活方式病，国际上类似的研究做过很多，但我国还是首次，很有借鉴意义。针对上述危险因素，李康给出了指导建议。

戒烟。吸烟时，烟草中的尼古丁等有害物质会刺激血管运动中枢，并刺激体内肾上腺素和去甲肾上腺素释放，引起心率加快、末梢血管收缩、血压上升。因此，生活中要尽量做到不吸烟、远离二手烟。

控体重。日常的饮食，保证每日碳水化合物、蛋白质和脂肪合理搭配，能满足身体所需即可，尽量不要超过热量上限。同时，要少吃含热量较高的油炸食品、方便食品和快餐等。

常运动。运动能改善血液循环，对降低血脂、血压和体重效果明显，还可舒缓压力，愉悦身心。建议根据自己年龄、性别、体力等不同情况确定运动时间和强度。一般可多进行慢跑、快走、游泳、骑车等有氧运动，每次坚持30分钟，每星期至少5次，运动后心率加年龄以不大于170为宜。运动状态以身体微微出汗，不感到疲劳，运动后自感身体轻松为最佳。

合理饮食。饮食油腻会导致血脂增高，过多的血脂附在血管上，就会造成动脉粥样硬化，进而引发血栓。建议日常饮食要减少摄入盐、糖、饱和脂肪及反式脂肪等，多吃低热量且富含矿物质、维生素、纤维素和其他营养素的食物，如蔬菜、水果、粗杂粮、瘦肉、鱼类或低脂乳制品等。

控血压。血压高时，血流对血管的冲击力增大，使动脉血管内皮功能受损，容易产生动脉硬化。不少人天然存在动脉扩张或动脉瘤，一旦血压突然升高，动脉瘤破裂，会引起脑出血。因此，血压应控制在140/90毫米汞柱以下。建议大家平时少吃盐，每人每日控制在6克内，多用蒸煮等烹调方法，少用酱油、味精等调味品。儿童、青少年也要注意血压监测和预防。

控血脂。当血液中的坏胆固醇增多，易在血管壁上沉积并形成斑块，甚至堵塞血管、形成血栓，导致急性心梗或脑梗。建议饮食以少油为原则，少吃动物内脏、动物脂肪及甜食，尤其少吃含反式脂肪酸的食品，如奶油、黄油等。

降血糖。在长期高血糖的作用下，动脉内皮细胞容易受损，血管壁的通透性也会变差，脂质容易沉积在血管内皮，进而导致血管狭窄，引起冠心病、脑梗等疾病。建议多吃富含膳食纤维的食物，如胡萝卜、芹菜、燕麦、柑橘等，能延缓肠道吸收糖分。（记者 单祺雯）