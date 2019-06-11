血栓到底是怎么形成的？

日常生活中，经常听到这种情况，好好的一个人早晨一觉醒来，半身麻木，说话言语不清，到医院一检查，是“脑梗”；一天某人做完了手术康复得很好，准备出院前的那天午饭后去趟厕所，突然胸痛气短，摔倒在卫生间，接着就不省人事，专家会诊考虑是术后“肺栓塞”。这些场景有着一个共同的“凶手”———血栓。

血栓通俗地说就是“血块"，它像塞子一样堵塞了身体各部位血管的通道，导致相关脏器没有血液供应，造成突然死亡。血栓在脑部血管产生就导致脑梗，在冠状动脉产生就形成心梗，堵塞到肺部就是“肺栓塞”。

为什么我们的身体里会有血栓？人体血液中存在着凝血系统和抗凝系统。在正常情况下，二者保持着动态平衡以保证血液在血管中正常流动，不会形成血栓。但在特殊情况下，如血流变缓、凝血因子病变、血管损伤时，导致凝血功能亢进或抗凝功能削弱时，则会打破这种平衡，使人处于“易栓状态”。

在长时间乘坐火车和飞机的途中，由于缺少水分和运动，下肢静脉血流速度会减慢，血液内的栓块更易挂壁、沉积，形成血栓。又如，当人体内血管受损后，血栓开始自动形成来修复血管壁，保护血液不再外流。通过反馈机制调节血块形成的速度和大小，正常情况下，当受损部位痊愈之后，血块降解并消失。可当凝血因子病变或一些其他原因导致血块形成过程出现问题时，就导致高凝状态发生，痊愈之后血块仍然会增加，形成异常或过量血栓阻塞血管。

大多数血栓形成后、发病前，是没有任何症状及感觉的，甚至到医院心脑血管专科做常规检查，血脂、血压、心电图、CT等一切都显示指标正常。特别需要指出的是，目前心房颤动引起的血栓问题越来越多。心房颤动（简称“房颤”），是一种心律失常疾病，心房失去了正常的收缩功能，此时在心房的角落容易有血栓沉积，这些血栓可以随时脱落，顺着血流进入大脑造成脑梗，跑到腹部动脉，造成肠坏死等严重后果。但是公众不了解房颤需要抗血栓治疗，等到发生栓塞，一切都晚了。因此建议房颤患者定期到血栓专家门诊就诊，进行评估和治疗。

由于血栓在发病前极为隐蔽，发病后症状剧烈，且大多是在安静的情况下发病，因此，积极防范血栓发病非常重要。对此，我有以下几点建议：首先，要多运动，了解血栓发病的相关知识。其次，长期坐飞机、火车、汽车等长途交通工具出行的人，一定要注意在旅途中多活动腿，避免长期保持一个姿势，对于像空乘这样需要长期站立的职业，建议穿弹力袜，以保护下肢血管。最后，建议一些血栓发病的高危群体，如一些中老年人或者动过外科手术，血管受过损伤的人群，去医院血栓与抗凝门诊或者心血管专科做一次血栓相关的凝血因子异常筛查，定期临床检测有无血栓形成，如果存在病变情况，则要尽快采取措施。

已经患上血栓病的人群，要在掌握血栓病常识的基础上，跟专科医生保持密切的联系，坚持按照医生嘱咐服用药物或者其他治疗，并定时到专科医生那里复查。