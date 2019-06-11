感觉身体被掏空？告诉你工作8小时的耗能真相

作为一个上班族，不知道你有没有这样的感觉：上班的时候也没干什么，可就是感觉特别累，下班甚至累到不想说话，只想安静地刷剧、打游戏。

同样是坐着不动，打一天游戏能让人放松，可上一天班却让人精疲力竭，这是为什么呢？让我们从心理学角度来聊一聊。

看不见的情绪劳动

在工作中，为维护人际关系付出的情绪管理，会损耗我们很多能量。美国社会学家霍奇柴尔德将之称为情绪劳动，指的是员工要根据组织的情感规则来调整外在行为表达，在工作中表现出令组织满意的情绪状态。也就是说，不管你是委屈还是动怒，都要管理好个人情绪以符合工作需要，该微笑微笑，该耐心耐心。由此可见，办公室工作可不只是动动手指、动动大脑，还包含了情绪劳动这种无形的消耗。

设想一下，你要推进一个新项目，却威胁到其他同事的利益，他们各种不配合还有意为难，这让你既愤怒又挫败。这时，你不仅要竭力控制情绪，还要绞尽脑汁处理冲突。一天下来，活虽然没干多少，整个人却像脱了层皮。

所以我们常会觉得，专注把事情做好，并不见得有多累，可一旦涉及复杂的职场人际，就觉得心好累。

脑力劳动是看得见的，但情绪劳动却经常被忽略，然而它也是工作中必不可少的部分，也往往是极耗心神的部分。比如领导批评、同事竞争、客户挑剔等等，这些人际张力，都会成为刺激源，唤起人的各种不良情绪。为了不影响工作，你不得不压抑这些个人情绪。但情绪越压抑，身体就越不舒服，越容易疲劳。

调控意志也很耗能

我们不仅要花能量控制情绪，还要控制意志。

当你做自己想做的事，比如钻研摄影、心理学或玩游戏，就算不吃不喝连续学习十几个小时都不会累，而上班8个小时，就容易感觉身体被掏空。差别在哪呢？做自己想做的事，你能够一心一意投入；而做不想做的事，你要花心力去调控自己的意志，这也是件耗能的事。

美国凯斯西储大学的心理学家罗伊·鲍迈斯特基于自我控制的研究，提出了自我损耗理论。自我损耗理论认为，控制意志、选择行为、做出决策都需要心理能量，而心理能量是有限的，短期内只能进行有限次的自我控制，你需要控制的行为越多，消耗的能量也越多。脑力劳动、情绪劳动、意志控制都需要能量消耗，而能量消耗后需要一段时间才能恢复，类似于健身后需要休息才能恢复体力。

工作中，控制意志导致的身心劳累是很常见的。比如，觉得工作没有意义，哪怕只是做很琐碎的事情，也会觉得很累。因为你内心有冲突，一边抵触一边又要说服自己，这种左右互搏的意志控制正在消耗你的电量。类似的还包括工作走神，你一边上班一边想着怎么处理跟爱人、父母和孩子的关系，多任务并行的操劳都在消耗能量。

慢性压力让你身心俱疲

长期的慢性压力，也是造成身心疲累的原因之一。

压力分两种，一种是急性压力，它是突如其来的状况，比如临时通知明天交方案；另一种是慢性压力，它是长期持续存在的压力，比如这个月的绩效指标太高很难完成。急性压力在压力解除后，身体能很快恢复，而慢性压力就像温水煮青蛙，让身体持续处在应激紧张的状态中，始终无法放松。

慢性压力应激，威胁着上班族的身心状态。比如每天醒来担心业绩完不成怎么办、工作做不好怎么办、被裁员怎么办，这些压力让我们本能地进入“战斗或逃跑”的紧张状态，身体开始分泌压力激素以应对危险。如果压力解除，身体就需要休息充电，通常需要24—48小时来恢复，而如果压力长期存在，我们就会进入倦怠期，导致肌肉无力、免疫力下降等慢性疲劳综合征。

最后为上班族们推荐一个缓解疲劳最有效的方法，那就是冥想。心理学研究表明，冥想能很好地处理情绪、训练专注力及缓解压力，通过冥想，大脑能分泌更多的内啡肽，唤起我们内心的愉悦平和，身体也会更加放松。因此当你工作劳累时，试试停下来，花几分钟冥想一下吧。

（作者系国家二级心理咨询师）