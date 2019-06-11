30城将试点疾病诊断相关分组付费

6月5日，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《关于按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》，确定了北京、天津、上海等30个城市作为疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点城市。

《通知》要求各试点城市及所在省份确保在2020年模拟运行，2021年启动实际付费。强调各试点城市在开展DRG试点的同时，要进一步完善医保总额预算管理制度，对不能采用DRG结算的病例，进一步推进依据大数据的按病种付费、按床日付费和按人头付费工作，建立多元复合医保支付体系。

《通知》还提到，开展DRG付费国家试点涉及多个部门，需要试点医疗机构的广泛参与，需要专家的密切配合。在DRG付费国家试点工作组的统一领导下，要健全完善的工作机制，确保试点取得成效。（记者吴佳佳）