30城将试点疾病诊断相关分组付费
6月5日，国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局联合印发《关于按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》，确定了北京、天津、上海等30个城市作为疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点城市。
《通知》要求各试点城市及所在省份确保在2020年模拟运行，2021年启动实际付费。强调各试点城市在开展DRG试点的同时，要进一步完善医保总额预算管理制度，对不能采用DRG结算的病例，进一步推进依据大数据的按病种付费、按床日付费和按人头付费工作，建立多元复合医保支付体系。
《通知》还提到，开展DRG付费国家试点涉及多个部门，需要试点医疗机构的广泛参与，需要专家的密切配合。在DRG付费国家试点工作组的统一领导下，要健全完善的工作机制，确保试点取得成效。（记者吴佳佳）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn