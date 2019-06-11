今年药品集中采购规模将进一步扩大

记者从10日举行的国务院政策例行吹风会上获悉：2019年，国家医保局将进一步扩大药品集中采购规模，优化完善药品集中采购制度，让更多患者享受到集中采购的政策福利。

部分药品价格虚高是造成“看病贵”的重要因素。国家医保局医药服务管理司司长熊先军介绍，2018年，我国采取一系列措施减轻患者药费负担：开展抗癌药医保准入专项谈判，17种抗癌药大幅降价并纳入国家医保目录；国家组织药品集中采购和使用试点25个中选药品价格平均降幅52％，预计节省药品费用58亿元，其中为患者节省药品支出约23亿元。

“下一步，我们将开展2019年国家医保药品目录调整工作，把更多临床价值高、药物经济性好的药品纳入目录，有效降低药品价格，更好地满足广大参保人员合理的临床用药需求，有效降低患者用药负担。”熊先军说。

为解决百姓看病难、看病贵等问题，近日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，围绕把以治病为中心转变为以人民健康为中心，深化医疗、医保、医药联动改革。

国家卫生健康委员会副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜表示，《重点任务》明确了两方面重点工作内容。一是研究制定涉及促进社会办医健康规范发展、建立完善老年健康服务体系、规范医用耗材使用等方面的15个文件。二是要推动落实重点工作，在解决看病难方面，提出推进国家医学中心和区域医疗中心建设、有序发展医联体促进分级诊疗、统筹推进县域综合医改、加强癌症等重大疾病防治等工作；在解决看病贵方面，提出推进国家组织药品集中采购和使用试点、推进医保支付方式改革、完善公立医院补偿机制、深化公立医院综合改革等工作；在加强医院管理方面，提出开展公立医院绩效考核、进一步改善医疗服务等重点工作。

“公立医院综合改革已经进入了新阶段，持续深化改革重点要抓好两方面工作。”王贺胜说，一是要坚持推进“三医”联动改革，以国家组织药品集中采购和使用试点为突破口，加大药品和高值医用耗材的改革力度，挤掉虚高的价格水分，腾出的空间及时用于调整医疗服务价格。二是开展建立健全现代医院管理制度试点工作。选择高水平医院支持建设区域医疗中心，推进医药卫生体制综合改革，探索管理体制和运行机制的创新。（记者吴佳佳）