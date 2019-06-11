初夏时节，蔚然深秀的青岛又一次聚焦了世界的目光，来自50多个国家和地区的2600多名医疗卫生健康领域的专家学者、企业负责人、投资家，在海西湾畔畅想健康事业的创新发展，勾勒大健康领域的全产业链蓝图。大咖云集，青岛论道，推动中国健康产业比肩世界，引领全球健康产业跨越发展。

6月10日至12日，在青岛西海岸新区中铁青岛世界博览城，2019博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会如期而至，意在推动健康领域国际社会集聚政治意愿，寻求公共政策与商业和技术创新的融合，推动联合国2030可持续发展目标的实现。

28场分论坛融合“实现全民健康”“创新促进健康”“健康融入所有政策”三大主题，搭建起国内首个政商对话、产学结合的大健康领域顶层对话平台。在这里，来自全球的嘉宾将进行技术探索、观点碰撞、文化交融，启迪思想、指点未来。

插上“互联网+”的翅膀，健康产业更加智慧、阳光。在2万平方米的博鳌亚洲论坛健康博览会展区内，超过220家企业入驻，携带医疗健康领域最新成果亮相，充分展示大健康领域的全产业链结构，积极创造产业范畴内跨界运营的合作商机。

而涵盖90多个大健康创新项目的路演会，更是让“未来已来”的健康世界呼之欲出。

后峰会时代的青岛，正日益成为国际盛会展示的舞台。再迎盛会的青岛，正以更加开放的姿态，长袖善舞，持续放大峰会效应，不断提高城市知名度和影响力。当青岛与世界再度握手，一个开放、现代、活力、时尚的国际大都市正翩翩走来。 （王 娉）