博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会举行新闻发布会 陈冯富珍出席

6月10日下午，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会首场新闻发布会在中铁青岛世界博览城国际会议中心举行。博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍，市委常委、副市长薛庆国出席活动。

陈冯富珍对来自亚洲和世界各地的专家、学者、企业家们表示欢迎。她表示，青岛在举办博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会上有着得天独厚的优势，希望与会嘉宾秉持开放包容的态度展开研讨，通过共同努力，为促进亚洲和世界的共同发展凝聚更多在健康卫生领域的共识，推出更多行动。

薛庆国表示，全球健康论坛大会的主题与青岛市发展高度契合，大会的举办将有助于提高青岛市的城市知名度，有助于提高青岛市对外开放水平，有助于青岛市正在开展的“双招双引”攻势。下一步青岛市将围绕大健康产业发展，瞄准产业链上下游加大招商引资力度，以健康医疗、医养结合、中医中药、智慧健康等领域为重点，扎实推进健康产业项目、产业集群、产业基地的建设。

发布会上透露，将有25个项目在博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会上集中签约落户青岛，签约合同额达300亿元人民币，其中包括外资2.6亿美金，项目涉及高端医疗服务、生物医药、医疗器械、康养保健、中医中药等领域，项目将汇聚更多的企业、人才、资本、创新技术落地青岛，推进青岛市的大健康产业发展。