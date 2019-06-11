博鳌亚洲论坛全球健康博览会在青开幕 

博鳌亚洲论坛全球健康博览会6月10日在中铁青岛世界博览城开幕。本次博览会是博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会的重要板块之一，由博鳌亚洲论坛、山东省人民政府联合主办，博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会组委会、青岛市政府承办。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东、山东省副省长孙继业、新西兰前总理珍妮·希普利在开幕式上分别致辞。博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会主席陈冯富珍，青岛市委副书记、市长孟凡利出席开幕式，青岛市委常委、副市长薛庆国主持开幕式。

世界卫生组织等国际组织代表、山东及青岛相关部门负责人、参展企业代表等参加开幕式。

孙继业在致辞中表示，这次博鳌亚洲论坛全球健康博览会，传播了“健康无处不在”的大健康理念，聚集了医养健康领域的知名企业，汇聚了当今最先进的医养健康产品，搭建起互鉴学习的平台，必将对更好满足人民群众健康需求，对促进医养健康产业发展起到有力推动作用。大会组委会将精心组织、周密服务，全力把这次博览会办得精彩、成功、圆满。

据了解，本次展会面积达两万平方米，200多家国内外知名企业和组织集中展示了互联网医疗、AI人工智能、5G远程医疗、前沿医药、尖端设备、生物科技、智慧健康、社会保障、大健康管理、健康养老、公共服务等领域的理念、技术和成果，为“健康中国”建设带来积极助力。

博览会展现了中国乃至世界大健康产业的发展趋势、发展动态和发展水平。腾讯、科大讯飞、北大医疗、弘慈医疗、爱康国宾、华健蓝海、安集协康等业界知名企业，带来了先进的医疗技术和服务模式；作为资本和产业深度融合典范的光谷生物城，向世人展现了医疗健康数字化发展的理念和“路径”；国内唯一一家由病友发起、支持所有罕见病群体的民间公益基金会——病痛挑战基金会，向大家传递了健康公益的风采和力量；健康生活产品引领者伊利集团，则带来了世界一流的乳制品和“生命需要滋养”的健康理念。

医养健康产业也是山东省新旧动能转换“十强”产业之一。本届博览会还特别设置了山东展馆，共有100余家医疗、生物医药、医疗器械、健康养老企业和机构参展，包括威高集团、青岛海尔生物医疗、东丽医疗科技、齐鲁制药、山东宏济堂制药、山东新华医疗、和睦家医疗集团等知名企业，代表了山东省医疗卫生产业的水平，也展示了山东医养健康产业蓬勃发展的良好态势。

本次博览会将持续到6月12日。