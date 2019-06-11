开高速时竟能秒睡 原来是患上这种病

端午小长假期间，市民赵先生带着家人自驾去宜昌游玩，可在高速路上，他竟然开车时睡着，险些撞上隔离护栏，来到医院检查才知道这是晚上睡觉打鼾所致。

35岁的赵先生身高不足1.75米，体重却高达200多斤。最近两年，他发现自己无论白天、晚上都有困意，有时候，开车在十字路口等红灯，也会等睡着。一开始，他以为是太累所致。没想到，这次小长假外出游玩，在高速上开车时，也有两三次突然睡着，还险些撞上隔离护栏，还好妻子及时将他叫醒，否则后果不堪设想。

9日下午，赵先生来到武汉市第四医院检查。检查发现，赵先生在1小时的睡眠中出现了50多次呼吸暂停，最长一次甚至达到了70多秒。当日接诊的耳鼻喉科曹婧医生结合睡眠检查，诊断赵先生为重度阻塞性睡眠呼吸暂停综合征，这正是患者白天秒睡的真正原因。

该院耳鼻喉科李艳妮主任介绍，由于患者睡觉时不断处于憋气、通气的循环状态，因此，夜间睡眠是碎片状的，无法达到深度睡眠，导致白天嗜睡、秒睡。

李艳妮主任介绍，阻塞性睡眠呼吸暂停综合征以中年肥胖男性发病率最高。病人会觉得疲倦嗜睡、注意力不集中，大脑缺氧到一定程度，病人会突然憋醒。如果频繁打鼾，建议及时到医院检查。（记者刘晨玮 通讯员曹婧 荆彤）