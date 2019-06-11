21项具体工作聚焦解决看病难看病贵

近日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》。在10日召开的国务院政策例行吹风会上，国家卫健委副主任、国务院医改领导小组秘书处副主任王贺胜介绍说，2019年，我国医改将继续围绕以治病为中心转变为以人民健康为中心，落实预防为主，加强疾病预防和健康促进，深化医疗、医保、医药联动改革。同时，将推动21项具体工作，解决看病难看病贵问题，以及加强医院管理等方面的工作。

在解决看病难方面，王贺胜指出，要推进国家医学中心和区域医疗中心建设、有序发展医联体促进分级诊疗、深化“放管服”改革支持社会办医、促进“互联网+医疗健康”发展、统筹推进县域综合医改、实施健康中国行动、加强癌症等重大疾病防治等重点工作。

对此，除了推动公立医院改革，“我们还要加大对公立医院的投入，为其健康运行提供了坚实保障。”财政部社会保障司司长符金陵指出，2013—2018年，各级政府对公立医院的直接投入由1297亿元增加到2705亿元，年均增长15.8%。同时，政府还通过对医保基金缴费的补助，间接支持公立医院发展。2018年，公立医院来自各类医保基金的收入达到12339亿元，占公立医院医疗收入的51.5%。

但是，随着公立医院快速发展和改革的不断深化，公立医院运行出现了一些新问题。对此，符金陵指出，今年要继续完善公立医院政府投入政策。具体来说，一是符合区域卫生规划并按程序报批的基本建设、设备购置等支出，由同级政府负担。二是国家统一组织的重点学科发展、人才培养等项目，由中央与地方共同负担；地方自主实施的重点学科发展、人才培养等项目，由地方政府负担。三是公立医院提供公共卫生服务，承担政府指令性任务等支出，可通过政府购买服务方式，按照“谁购买、谁付费”的原则负担。四是中央财政进一步加大对贫困地区公立医院的支持力度，努力使贫困地区人民群众看得了病、看得起病。而对于解决看病贵问题，王贺胜介绍说，要推进国家组织药品集中采购和使用试点、推进高值医用耗材改革、巩固完善国家基本药物制度、推进医保支付方式改革、完善公立医院补偿机制、深化公立医院综合改革、深入实施健康扶贫等重点工作。

多年来，部分药品价格虚高、药品费用高是造成看病贵的一个很重要因素。对此，国家医疗保障局医药服务管理司司长熊先军介绍说，为了有效降低药品费用，缓解老百姓的用药负担，2018年国家医保局根据税收政策调整情况，调整了14种前期国家谈判抗癌药医保支付标准，平均降幅4.86%。

近期，部分媒体反映抗癌药进了医保以后，在医院买不到和报不了的问题。“我们注意到文中引用的相关数据是2018年12月中旬的，客观地讲，当时确实存在着抗癌药进不了医院或者报销不了的问题。”熊先军回应说，2018年11月份，医保局会同卫健委印发了《关于做好17种国家医保谈判抗癌药执行落实工作的通知》，要求各地做好挂网采购和医保支付，同时明确要求各地不得以“费用总控”“药占比”和医疗机构基本用药目录为由，影响谈判抗癌药的供应和合理用药需求。从目前各地上报的情况来看，此项工作进展还是比较顺利的。当然，也不排除在各个地区存在不平衡的现象。

为了推动医改落地见效，惠及更多百姓。王贺胜指出，2019年医改明确了要研究制定的文件，主要涉及健康中国行动、促进社会办医健康规范发展、鼓励仿制的药品目录、规范医用耗材使用、以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医改、医疗机构用药管理、互联网诊疗收费和医保支付、卫生专业技术人员职称制度改革、建立完善老年健康服务体系、二级及以下公立医疗机构绩效考核、加强医生队伍管理、医联体管理、公立医院薪酬制度改革、改进职工医保个人账户、医疗保障基金使用监管等方面的15个文件。 （记者 金振娅）