降低药费今年出“两招”
在国务院新闻办公室6月10日举行的国务院政策例行吹风会上，国家医保局医药服务管理司司长熊先军表示，今年，国家医保局将在降低药品费用方面主要做好两方面工作。
一是开展2019年国家医保药品目录调整工作，把更多临床价值高、药物经济性好的药品纳入目录，更好地满足广大参保人员合理的临床用药需求，有效降低患者用药负担。同时，开展药品目录的准入谈判，通过以市场换价的方式切实降低药品价格。
二是进一步扩大集中采购规模。通过开展国家组织药品集中采购和使用试点的评估工作，继续加强试点情况的监测和指导，启动试点评估，总结试点经验，优化完善药品集中采购制度，研究部署扩大试点工作，进一步让更多的地区、更多的药品参加到集中采购中，从而让更多患者享受到集中采购的政策福利。
熊先军表示，将17种抗癌药纳入医保目录以来，国家医保局加强调度，督促各省按月上报进展情况，从目前各地上报的情况来看，此项工作进展比较顺利。截至今年3月底，累计报销人次达到了20.94万人次，报销金额达到10.58亿元。（首席记者叶龙杰）
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