防控近视联席会议机制建立
近日，教育部印发《关于建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制的函》，将会同中央宣传部、国家卫生健康委、国家体育总局、财政部、人力资源和社会保障部、国家市场监管总局、国家新闻出版广电总局、国家中医药管理局8部门，建立全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制。
据悉，联席会议主要职责是贯彻落实国家有关学校卫生与健康教育和综合防控儿童青少年近视的法律法规、方针政策和重要文件精神，审议全国综合防控儿童青少年近视工作的规章制度和管理办法，研究决定重大政策和发展事项，部署工作计划，负责规划和指导，检查督促工作开展情况等。联席会议是全国综合防控儿童青少年近视工作的协调、议事和决策机构，定期召开年度全体会议，遇重大事项不定期召开工作会议。联席会议办公室设在教育部体育卫生与艺术教育司，负责日常工作。（记者马佳）
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