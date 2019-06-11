治“号贩子”先杜绝“里应外合”

在挂号实名制趋严的情况下，为什么那些号贩子还能拿到号、约到专家，又为何能成为牟取暴利的持久营生？这些不应是待解之谜。

近日，北京三家知名医院的负责人由于“号贩子”问题被约谈。据了解，北京市卫生健康委开展扫黑除恶中央督导组督导意见立行立改行动，制定了立行立改工作方案。对整治号贩子乱象不力的市属三级医院，年终绩效考核予以降级。（6月10日《新京报》）

大医院“号贩子”横行是由来已久的痼疾，针对这一乱象，应该说这些年的整治日趋严厉。如北京市，据市卫生健康系统开展扫黑除恶专项斗争情况通报显示：从去年开始，全面开展预约诊疗服务和实名制挂号就诊，取消医师个人手工加号，强化退号管理，采取技术手段，对被公安机关认定的“号贩子”实施限挂专家号等措施。

在20多所医院推广人脸识别信息系统，及时识别“号贩子”，严控其活动范围，医院保安人员对进入医院内和在医院周边活动的“号贩子”及时驱离。2018年共抓获“号贩子”1342人，同时，针对“号贩子”违法成本低的问题，对357名“号贩子”实施联合惩戒。

不能否认这些成效是积极的，但是“号贩子”的乱象并未因此而绝迹，有报道称，在一些大医院仍有不少“号贩子”肆意游走揽客，一个专家号竟然加价3000元，而一个住院床位则要加1万元。这也表明整治“号贩子”是一场长期而艰苦的“战争”，在大医院医疗资源紧张短期难以根本缓解的情况下，难以毕其功于一役。

而与来自行业监管的治理相比，医院对于“号贩子”的整治就显得被动得多，此次三家医院因重视不够、日常监管不到位、与公安部门联动不及时被约谈，即是问题的缩影。整治“号贩子”是维护医疗公平秩序的内在要求，医院自身责无旁贷。强化责任传导，压实医院主体责任，强化门诊服务管理，把整治“号贩子”的各项措施落实到位，主动回应社会对就医公平的关切，这是其重要意义所在。

同时，“号贩子”问题根子还在现实的医疗土壤。“号贩子”盘踞寄生并非独立的存在，在灰色地带隐秘潜行形成冗长的利益链条其实已是公开的秘密。在挂号实名制趋严的情况下，为什么那些“号贩子”还能拿到号、约到专家，又为何能成为牟取暴利的持久营生？这些不应是待解之谜。至于治理，理性而言，目前还仅限于针对“号贩子”与号源的防控与“定向”打击，并未走向切断与“号贩子”千丝万缕利益关联的深度治理。

进一步压实医院责任，也是推动“号贩子”深度治理的必要措施，意在倒逼医院自身有刮骨疗毒的勇气，一手从源头加强门诊挂号服务的监管，一手抓好关联环节权利行使的管理，杜绝“里应外合”的途径，为“号贩子”掘出隔离带。（木须虫）