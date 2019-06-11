官方谈“降药价”：进一步扩大国家药品集中采购规模

中国国家医疗保障局医药服务管理司司长熊先军10日在北京表示，2019年将进一步扩大国家组织药品集中采购规模，让更多地区、更多药品加入其中，从而让更多患者享受到集中采购的政策福利。

国务院新闻办公室10日就深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务召开吹风会，熊先军作出以上表述。

国务院办公厅2019年1月印发《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，选择北京、天津、上海、重庆等11个城市，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种，国家组织药品集中采购和使用试点，以实现药价明显降低，减轻患者药费负担。

熊先军指出，此次试点采购中共有25个药品采购成功，采购价格平均降幅52%，预计节省药品费用约58亿元人民币。

熊先军表示，2019年国家医保局将进一步扩大国家组织药品集中采购规模。通过开展国家组织药品集中采购和使用试点的评估工作，总结试点经验，优化完善药品集中采购制度，研究部署扩大试点工作，进一步让更多地区、更多药品参加到集中采购中。

此外，熊先军还表示，在降低药品费用方面，国家医保局还将开展2019年国家医保药品目录调整工作，把更多临床价值高、药物经济性好的药品纳入目录，降低患者用药负担。同时，开展药品目录的准入谈判，通过以市场换价的方式降低药品价格。(记者 李亚南)