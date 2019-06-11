国家卫健委：尽快把安宁疗护在全国全面推开
中国国家卫生健康委员会老龄健康司司长王海东10日在卫健委新闻发布会上表示，目前中国的安宁疗护机构数量不足，难以满足老年人的迫切需求。第二批全国安宁疗护试点将在北京市西城区等71个地区启动。未来将在此基础上，尽快把安宁疗护在全国全面推开。
据介绍，安宁疗护旨在为疾病终末期或老年患者在临终前提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀，提高其生命质量，帮助患者尽可能舒适、安祥、有尊严的离世。
王海东表示，中国老龄化快速发展，当前中国60岁以上老年人口约2.5亿，占总人口约18%。但是老年医疗机构、康复机构、护理机构、安宁疗护机构数量严重不足。
王海东介绍，2017年，第一批全国安宁疗护试点在北京市海淀区等5个地区启动。经过1年半的工作，第一批试点工作取得积极进展。
2019年5月，国家卫健委印发通知明确，在北京市西城区等71个地区启动第二批试点。
王海东表示，为促进安宁疗护服务发展，国家卫健委将制定出台相关标准，明确安宁疗护用药指导、专家共识等；并在第二批试点的基础上，尽快把安宁疗护在全国全面推开。(记者 李亚南)
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