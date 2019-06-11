北京医改再提速 3700家医院将取消医用耗材加成

6月15日起，北京市将启动医耗联动综合改革，3700家医疗机构同步取消医用耗材加成，同时开展国家药品集中采购试点、实行京津冀医用耗材联合采购，以及规范调整医疗服务项目价格等配套改革。

北京市卫生健康委主任雷海潮说，此次改革的主要内容可概述为一降低、一提升、一取消、一采购和一改善。“一降低”，是指降低仪器设备开展的检验项目价格；“一提升”，是指提升中医、病理、精神、康复、手术等体现医务人员劳动价值的项目价格；“一取消”，是指取消医疗机构医用耗材5%或10%的加价政策，按医用耗材采购进价收费；“一采购”，是指实施医用耗材联合采购和药品带量采购；“一改善”，是指改善医疗服务，加强综合监管。

此前，北京市曾推出了以取消药品加成为核心的医改措施，此次医疗耗材取消加成的改革是北京市医改方案的再提速。

雷海潮说，此次医耗联动的改革就是要破除医疗机构医用耗材加成机制，强化公益性，同时规范手术类、病理类、检验类等医疗服务项目，捋顺服务项目之间的比价关系。北京市实施医用耗材联合采购和药品带量采购的已有探索以及取消医用耗材加成的政策，为改革医疗机构补偿机制、规范调整医疗服务“腾挪”出了空间。

目前，京津冀医用耗材联合采购已完成人工关节、心内血管支架等6类耗材采购，价格平均下降15.5%，一年可为北京市节约医用耗材费用约5亿元。

雷海潮介绍，本次改革决定取消医用耗材加成，医疗机构将不再收取任何医用耗材的加成费用。取消药品耗材加成，降低部分检验费用，就是让开药、使用支架和导管等医用耗材不再给医疗机构带来额外利益。

他特别强调，废除这样的补偿机制，有利于推动合理使用化验和医用耗材，规范医务人员服务行为，减少浪费，激励医务人员不断提高医疗技术，促进医疗机构由资源消耗规模扩张型向内涵质量效率型发展方式转变，提供人民群众满意的健康服务。

根据测算，改革后北京市医疗费用总量基本平衡，考虑到医保报销政策，门诊患者费用基本持平，住院患者费用略有增加。但对患者个体而言，不同疾病患者费用有降有升，比如使用高值耗材较多的病种，费用可能会下降；以技术劳务治疗项目为主的病种，费用可能会有所增加。

对此，北京市医保局党组书记于学强说，相关部门已进行细化分析，对由于价格调整可能引起费用涨幅明显的病种，通过控费、医保政策结合救助政策予以解决，保障低收入家庭及困难群体负担稳定在可负担水平。（记者 刘世昕）